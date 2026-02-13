Para muchos venezolanos no fue una detención, fue un secuestro

(VIDEO) Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los medios

Por: | | Versión para imprimir

Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los medios

Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los medios

Credito: Al Chile en vivo

Viernes, 13 de febrero de 2026.- Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los medios

Juan Ramón Guzmán, ciudadano venezolano, desmiente directamente a Donald Trump y deja en evidencia la narrativa que grandes medios internacionales intentan imponer sobre lo que ocurre realmente en Venezuela.

En esta entrevista se explica cómo se vive dentro del país, se cuestiona la versión de que “todos los venezolanos celebran” la detención de Nicolás Maduro, y se aclara algo clave: para muchos venezolanos no fue una detención, fue un secuestro.

El entrevistado también critica a Maduro, pero hace una distinción fundamental que los medios suelen ocultar: una cosa es el rechazo interno y otra permitir que Estados Unidos intervenga para apoderarse de los recursos del pueblo venezolano. Esa intención, advierte, no se puede permitir.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 979 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad