(VIDEO) Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los medios

Viernes, 13 de febrero de 2026.- Venezolano desmiente a Trump y tumba la narrativa de los mediosJuan Ramón Guzmán, ciudadano venezolano, desmiente directamente a Donald Trump y deja en evidencia la narrativa que grandes medios internacionales intentan imponer sobre lo que ocurre realmente en Venezuela.En esta entrevista se explica cómo se vive dentro del país, se cuestiona la versión de que “todos los venezolanos celebran” la detención de Nicolás Maduro, y se aclara algo clave: para muchos venezolanos no fue una detención, fue un secuestro.El entrevistado también critica a Maduro, pero hace una distinción fundamental que los medios suelen ocultar: una cosa es el rechazo interno y otra permitir que Estados Unidos intervenga para apoderarse de los recursos del pueblo venezolano. Esa intención, advierte, no se puede permitir.