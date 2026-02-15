Delcy Rodríguez decreta la reorganización del Ministerio para el Despacho de la Presidencia

15-02-26.-La presidenta (e) Delcy Rodríguez emitió el decreto 5.248 con el objeto de reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia, según Gaceta Oficial extraordinaria 6.985 del lunes 9 de febrero, reseñó el portal Últimas Noticias.En ese sentido, la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que estaba adscrita al mencionado despacho, fue transferida al Ministerio para Relaciones Exteriores, dice el decreto.Igualmente, se ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia, entre los que figuran las fundaciones: Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Propatria 2000, el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la José Félix Ribas.También quedó eliminado el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).