INTT anuncia restricción de transporte de carga durante Carnaval 2026

Vehículos de carga pesada (referencial) Credito: web

14 de febrero de 2026.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que, con motivo de la temporada de Carnaval 2026, se aplicará una restricción de circulación para vehículos de carga con peso superior a los 3.500 kilogramos en todo el territorio nacional.



La medida entrará en vigencia desde este domingo 15 de febrero de 2026 a la 1:00 am y se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero de 2026 a la misma hora. El organismo explicó que la disposición se fundamenta en la Resolución Conjunta 083 y 022 de los Ministerios para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para el Transporte, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.425 del 25 de julio de 2022.



El INTT aclaró que la prohibición no es absoluta, ya que se exceptúan los vehículos destinados al transporte de productos y servicios esenciales, entre ellos:



- Alimentos: perecederos, no perecederos y materias primas.



- Salud y servicios: medicinas de corta duración, oxígeno, dióxido de carbono, agua potable y químicos para potabilización.



- Combustible y energía: gas doméstico y combustibles para estaciones de servicio.



- Emergencias y seguridad: unidades de asistencia vial, emergencias, cuerpos policiales y militares, así como material de telecomunicaciones.



- Saneamiento: transporte de desechos sólidos domiciliarios en vehículos habilitados.



La institución exhortó a los transportistas a tomar las previsiones necesarias y cumplir estrictamente con las normativas establecidas para garantizar la seguridad vial durante el asueto. Asimismo, recordó que la colaboración de los operadores es considerada fundamental para proteger la integridad de todos los ciudadanos en las vías.