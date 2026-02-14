(VIDEO) Comando Sur bombardea otra presunta narcolancha en el Caribe y deja tres muertos

ÚLTIMA HORA | EEUU lanza nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe: confirman tres narcoterroristas muertos tras bombardeo https://t.co/ORWbpjdbyL pic.twitter.com/qruopqNNey — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 14, 2026

14-02-26.-Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este viernes por la noche que realizaron un ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, en un operativo que dejó tres presuntos narcotraficantes muertos.Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) a través de su cuenta oficial de X, la acción se realizó en una ruta identificada como frecuentemente utilizada por el crimen organizado. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, resaltó en el comunicado.Esta semana, bajo el mando del nuevo comandante Francis Donovan, la Fuerza de Tarea “Laza del Sur” intensificó sus acciones, con tres ataques recientes en la zona.Los operativos cerca de Venezuela continúan, mientras en paralelo Trump el analiza desde Washington al gobierno interino liderado por la Delcy Rodríguez.La reciente acción militar de Estados Unidos se enmarca en el plan Lanza del Sur, una estrategia implementada por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre del año pasado para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde el inicio de la campaña, Estados Unidos realizó más de 37 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.Según el Comando Sur, hasta finales de enero el número de muertos por los bombardeos a botes vinculados al tráfico de drogas ascendía a 128, incluyendo tanto víctimas directas como personas desaparecidas y presumiblemente fallecidas en el mar. El Pentágono detalló que 118 personas murieron de inmediato y otras diez no fueron localizadas tras saltar al agua o no ser rescatadas.Este último ataque es el quinto que se realiza tras el secuestro de Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una operación estadounidense en Caracas el 3 de enero y posteriormente trasladado a Nueva York.