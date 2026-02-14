Gobierno Nacional garantiza carnavales felices y en paz

Caracas; 14 de febrero de 2026.- Desde el Paseo Macuto, en el estado La Guaira, la ministra del Poder Popular para el Turismo Daniella Cabello, informó que se estima que más de 7 millones de venezolanos se movilizan por el país, durante esta temporada de carnaval. Al mismo tiempo señaló que se encuentran desplegados 466 Puntos de Información y atención en el territorio nacional, informó prensa Mintur,

Por su parte Cardilo Romero, ministro del Deporte, garantiza plena recreación, deporte y cultura en los más de 155 puntos de alto impacto. Mientras que en las 5 mil 336 comuna, asistirá el Movimiento REÍR – Red Integral de Recreación. Jóvenes y adultos compartirán diversas actividades de entretenimiento, con los pequeños y familias.

También, el titular de la Juventud, Sergio Lotartaro exhortó a los venezolanos a visitar los espacios de recreación y sano esparcimiento, donde está presente un equipo multidisciplinario, conformado por 8 mil recreadores, de la Mesa de Vivir Bien, para brindar alegría y momentos felices. Aseguró que en cada espacio está garantizado la protección, seguridad y tranquilidad, para los visitantes.

El litoral central se ha posicionado, por 7 años consecutivos, como uno de los estados con mayor afluencia, en este asueto carnestolendo. El gobernador Alejandro Terán, indicó que se espera la llegada de más de 2 millones de temporadistas, durante estos días de fiesta.