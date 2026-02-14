Nuevas renuncias y allanamientos por revelaciones del caso Epstein

Nuevos allanamientos por el caso Epstein

14 de febrero de 2026.- El presidente y director ejecutivo del operador portuario global DP World, Ahmed Bin Sulayem, dimitió ayer de su cargo tras la creciente presión hacia la compañía por sus vínculos con el depredador sexual convicto Jeffrey Epstein, reportó el medio BBC News.



La empresa, con sede en Dubái y propietaria de P&O Ferries, emitió un comunicado para anunciar que Essa Kazim fue nombrado el nuevo presidente y Yuvraj Narayan fue designado nuevo director ejecutivo del grupo.



DP World ha sido durante mucho tiempo un pilar de la economía de Medio Oriente. Es un gigante de la logística que gestiona el puerto de Jebel Ali en Emiratos Árabes Unidos y opera terminales en otros puertos de todo el mundo, incluidos Londres y Southampton.



Los correos electrónicos, algunos con referencias a pornografía, masajes sexuales y acompañantes, surgieron en el conjunto de documentos relacionados con Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



El anuncio se produjo un día después de que grupos financieros en Canadá y el Reino Unido anunciaron una pausa en iniciativas y futuros tratos con la compañía después de que los correos electrónicos recién publicados revelaron una supuesta amistad de años entre Sulayem y el criminal sexual.



Por su parte, British International Investment, la agencia británica de financiamiento para el desarrollo, indicó que “no realizaremos nuevas inversiones con DP World hasta que la empresa haya tomado las medidas requeridas”.



Uno de los mayores fondos de pensiones de Canadá, La Caisse, emitió un comunicado similar. El proyecto Earthshot del príncipe de Gales, financiado por DP World, fue denunciado ante la Comisión de Beneficencia del Reino Unido después de que Sulayem apareciera en los archivos.



Allanan propiedades del ex primer ministro noruego



La policía noruega allanó varias propiedades del ex primer ministro noruego, Thorbjorn Jagland, después de la apertura de una investigación por posible “corrupción agravada” por sus vínculos con el fallecido depredador sexual.



Los documentos publicados a finales de enero en el caso Epstein sugieren que Jagland y/o su familia se alojaron o pasaron vacaciones en casa del financiero entre 2011 y 2018, una época en la que el ex jefe de gobierno ya se había convertido en presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa.



“Okokrim también registró otras dos propiedades situadas en Risor y en Rauland”, en el sur del país, añadió. Los registros fueron posibles tras el levantamiento de su inmunidad este miércoles por parte del Consejo de Europa.



De acuerdo con imágenes de las cadenas noruegas, varias personas se presentaron por la mañana con cajas en la mano frente al departamento de Jagland en Oslo. Él fue filmado, sonriendo, mientras salía del lugar acompañado de su abogado.



Tras haber asegurado en el pasado que sus vínculos con Epstein eran “un aspecto de una actividad diplomática normal, Jagland reconoció este mes al diario Aftenposten haber cometido “un error de juicio” al mantener esa relación.