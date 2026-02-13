(VIDEO) Irán desafía a EE.UU. y mantiene su programa nuclear

INo va a renunciar al enriquecimiento de uranio

Viernes, 13 de febrero de 2026.- En medio de una fuerte presión militar de los Estados Unidos, Irán fue tajante: no va a renunciar al enriquecimiento de uranio, ni siquiera en caso de guerra,
Tras una primera ronda de diálogo en Omán, Teherán dejó claro que solo está dispuesto a negociar su programa nuclear con fines civiles, mientras Washington exige un acuerdo más amplio que incluyan misiles balístico y el fin del apoyo iraní a grupos armados.

El canciller de ese país afirmó que nadie puede dictar el comportamiento de si nación y aseguró que el despliegue militar estadounidense, incluido un portaaviones, no los intimida.

En paralelo, un tribunal iraní condenó a Narges Mohamadl, Premio Nobel de La Paz, a seis años de prisión, en una decisión que vuelve a exponer atención interna y externa que atraviesa el régimen.




