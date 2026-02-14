Falleció Humberto Acosta, referente del periodismo deportivo venezolano

14-02-26.-La tarde de este viernes, 13 de febrero, diversos periodistas de la fuente deportiva han informado acerca del fallecimiento de Humberto Acosta, referente en el mundo del periodismo de béisbol en Venezuela.Acosta tenía 75 años de edad. En 2023 había sido diagnosticado con cáncer de próstata y fue intervenido quirúrgicamente.Nacido en 1951, Acosta siempre expresó su pasión por el béisbol. En 1970 comenzó estudios de Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde donde egresó comprometido con el periodismo deportivo.Paso buena parte de su carrera en el diario El Nacional, al tiempo que se destacó como comentarista del circuito de los Leones del Caracas.Durante la temporada 1993-1994 trabajó con el circuito de los Navegantes del Magallanes, pero pronto volvió con los melenudos.Numerosos medios, sobre todo, los especializados en deportes, han expresado su pesar por la partida de Acosta y lo han recordado como un profesional intachable.El Colegio Nacional de Periodistas también lamentó el fallecimiento.«Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento del colega Humberto Acosta, destacado periodista de la fuente deportiva, profesional a carta cabal y referente de la cobertura periodística del béisbol venezolano e internacional. Nuestras condolencias a familiares y amigos», indicó el CNP.