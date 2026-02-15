Yulimar Rojas impuso nuevo récord en Triple Salto en la Copa Iberdrola de España

Yulimar Rojas en la Copa Iberdrola de España

15 de febrero de 2026.- Yulimar Rojas volvió a confirmar su dominio en el salto triple al imponerse en la 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Iberdrola, disputado en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia, representando al FC Barcelona.



Rojas se llevó la victoria con un imponente salto de 14.95 metros, marca que le permitió establecer un nuevo récord del evento, superando su propia plusmarca de 14.79 metros conseguida en la edición celebrada en Madrid en 2017.



Con ese registro, logrado en su primer intento, Rojas aseguró además su clasificación al Campeonato Mundial Indoor 2026 y se posicionó como líder mundial de la naciente temporada.



Yulimar abrió con un contundente salto de 14.95 metros que definió la prueba desde el inicio, luego registró un intento nulo en su segundo salto, alcanzó 14.43 metros en el tercero, volvió a marcar foul en el cuarto intento y decidió no realizar el quinto ni el sexto salto, administrando estratégicamente su ventaja.



En el segundo lugar finalizó la cubana Lidiagmis Povea (Diputación Valencia C.A.) con 13.96 metros, mientras que el tercer puesto fue para Ana Estrella (Unicaja Jaen Paraiso Interior) con 12.98 metros.



El Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 está programado del 20 al 22 de marzo de 2026 en Torun, Polonia.