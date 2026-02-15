El Reino Unido dice que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny con un dardo de toxina de rana

15 de febrero de 2026,-El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue asesinado con un veneno desarrollado a partir de la toxina de una rana dardo, según informaron el Reino Unido y sus aliados europeos, informaron Adam GoldsmithandTom y McArthur para BBC.com.

Dos años después de la muerte de Navalny en una colonia penal siberiana, el Reino Unido y sus aliados culparon al Kremlin tras el análisis de muestras de material hallado en su cuerpo.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que "solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad" de usar el veneno mientras Navalny estaba preso en Rusia.

Según la agencia de noticias Tass, Moscú desestimó el hallazgo calificándolo de "campaña de información", pero Cooper afirmó que no hay explicación para el hallazgo de la toxina, llamada epibatidina.

Mientras Cooper anunciaba los hallazgos, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos emitieron una declaración conjunta.

Cooper se reunió con la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, en la conferencia de este fin de semana.

"Rusia consideraba a Navalny una amenaza", declaró Cooper en el evento.

"Al usar este tipo de veneno, el Estado ruso demostró las despreciables herramientas que tiene a su disposición y el temor abrumador que le inspira la oposición política", añadió.

En la declaración, los aliados afirmaron: "Solo el Estado ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Navalny durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo responsabilizamos de su muerte.

"La epibatidina se encuentra de forma natural en las ranas dardo silvestres de Sudamérica. Las ranas dardo en cautiverio no producen esta toxina y no se encuentra de forma natural en Rusia".

No hay una explicación inocente para su presencia en el cuerpo de Navalny.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el Reino Unido ha informado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre la presunta violación de la Convención sobre Armas Químicas por parte de Rusia.

Elogiando la "enorme valentía" de Navalny, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, afirmó que "su determinación por revelar la verdad ha dejado un legado perdurable".

"Hago todo lo posible para defender a nuestro pueblo, nuestros valores y nuestra forma de vida de la amenaza de Rusia y de las intenciones asesinas de Putin", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, también declaró que su país "rinde homenaje" a Navalny, quien, según él, fue "asesinado por su lucha a favor de una Rusia libre y democrática".

Navalny, activista anticorrupción y el líder de la oposición más enérgico de Rusia, murió repentinamente en prisión el 16 de febrero de 2024 a la edad de 47 años.

En 2020, fue envenenado con el agente nervioso Novichok. Recibió tratamiento en Alemania y fue detenido en el aeropuerto al regresar a Rusia.