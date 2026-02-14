Presidenta encargada: "Venezuela estará preparada para elecciones cuando corresponda"

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, precisó que el país estará preparado para acudir a un proceso electoral libre y justo cuando corresponda, conforme a la Constitución.

"Absolutamente... No tenemos miedo a las elecciones. Cuando llegue el momento, será bienvenido", expresó al ser consultada por el canal NBC News sobre su compromiso con la realización de comicios, reseñó Prensa Presidencial.

Asimismo, la mandataria encargada señaló que las elecciones justas implican también un país libre de sanciones y sin "acoso y bullying mediático internacional... Es la justicia para Venezuela y es la justicia para el pueblo venezolano".

Rodríguez afirmó que cuando llegue el momento espera que "sea un proceso donde los venezolanos y las venezolanas se sientan que están identificados como soberanos".

La presidenta agregó que el ejercicio democrático participativo y protagónico forma parte de la cultura venezolana y de la Revolución Bolivariana. Recordó que en el país se han realizado más de 30 elecciones desde 1999, incluidas consultas populares para decidir proyectos comunitarios.

En cuanto al diálogo político con sectores de oposición, indicó que el mismo ya ha iniciado y marcará los tiempos para una eventual contienda.