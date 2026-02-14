55 nuevos vuelos internacionales comenzarán a operar desde y hacia Venezuela

14 de febrero de 2026.- Unos 55 nuevos vuelos internacionales está previsto comiencen a operar desde y hacia Venezuela, esperando llegar a lo que fue la conexión aérea en el 2024.



El regreso de Avianca a Caracas marca el inicio del retorno progresivo de las aerolíneas internacionales a los cielos de Venezuela, que están suspendidas desde noviembre de 2025, esperando las autorizaciones de Estados Unidos y República Dominicana.



Autorización con Dominicana



La Junta de Aviación Comercial de República Dominicana autorizó a la aerolínea venezolana Laser a restablecer las operaciones de pasajero, carga y correo en la ruta Maiquetía-Santo Domingo-Maiquetía y Maiquetía-La Romana-Maiquetía.



Dicha autorización, por tres años, tiene vigencia desde el 2 de febrero de 2026 al 2 de febrero de 2029 y es parte de la renovación del permiso 101 que se había vencido en mayo de 2025.



Expectativa con Estados Unidos



La aerolínea American Airlines está solicitando la autorización para realizar sus vuelos a Venezuela.



Las rutas solicitadas por American son: Miami-Caracas y Miami-Maracaibo, para lo cual utilizarían los Embraer 175 de su filial Envoy, la cual tiene su base en Fort Worth Texas.



La venezolana Laser Airlines solicitó recientemente al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) retomar vuelos directos a Estados Unidos.



Esta aerolínea busca capitalizar la reciente normalización de las relaciones operativas entre ambos países para conectar nuevamente a las familias y al sector empresarial de Venezuela y Estados Unidos.



Comenzaría con frecuencias diarias entre Caracas-Miami-Fort Lauderdale, con equipos MD-82/83. De obtener la aprobación, la aerolínea estima iniciar operaciones en un periodo entre 90 a 180 días.

Avianca cargo espera regresar



El CEO de Avianca Cargo, Diogo Elias, indicó que dado que Venezuela es un mercado importante, esperan reanudar las operaciones de carga entre Caracas y Bogotá este mismo año.



“Seguramente en Venezuela, a medida que se pueda, vamos a estar y volar con carga”, aseguró.

