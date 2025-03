Canciller Yván Gil acusa a Machado de tener una "conducta desvergonzada y de traidora a la patria"

15-03-25.-El canciller de Venezuela, Yván Gil, señaló a la dirigente opositora, María Corina Machado, del delito de “traición a la Patria”, tras sus declaraciones a favor del Gobierno de Guyana en torno a la disputa entre ambos países por el territorio Esequibo.



A través de una publicación en Telegram, Gil ratificó “la falsedad” sobre la supuesta soberanía de la República Cooperativa de Guyana en aguas no delimitadas, donde el Gobierno del presidente Irfaan Ali ha otorgado concesiones ilegales a la compañía estadounidense ExxonMobil para la explotación petrolera.



“Si quedaban algunas dudas de la conducta de traidora a la patria de este nefasto personaje.La Señora María Machado se congració de la posición del G7 y reproduce la falsedad que le da soberanía a Guyana sobre un mar no delimitado, donde se otorgan concesiones ilegales a la ExxonMobil y se amenaza a Venezuela directamente”, indicó, a propósito de las declaraciones de la extremista.



Resaltó que “esta es una conducta desvergonzada y delictiva, de una fascista que ya no tiene escrúpulos ni patria, capaz de vender nuestra soberanía a sus amos por el simple hecho de conseguir un respaldo a su fracasado plan”.



“El sol de Venezuela nace en el Esequibo, y ninguna traidora a la patria podrá quitarnos lo que nos pertenece”, subrayó.