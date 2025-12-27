(VIDEO) Grabaron el robo como película de acción

Así comienza la narración de este video que caracteriza la acción del robo descarado que los piratas estadounidense están efectuando, a los barcos que transportan el petróleo vendido por nuestro país, argumentando cualquier cosa , cualquier excusa, que cuando ya no les sirve cambian, para hacer ver a este vulgar robo como una acción dentro de la ley, de su ley.
.
Invitamos a aporreadores y aporreadoras a mirar detenidamente el presente video, a analizarlo detenidamente y a emitir su opción al respecto..
El Pueblo Latino jamás será vencido