(VIDEO) Grabaron el robo como película de acción

Sábado, 27 de diciembre d 2025.- Oye. grabaron el robo como si fuera película de acción, pero no es Hollywood son piratas del Caribe robando el petróleo de una nación llamada Venezuela.Así comienza la narración de este video que caracteriza la acción del robo descarado que los piratas estadounidense están efectuando, a los barcos que transportan el petróleo vendido por nuestro país, argumentando cualquier cosa , cualquier excusa, que cuando ya no les sirve cambian, para hacer ver a este vulgar robo como una acción dentro de la ley, de su ley.Invitamos a aporreadores y aporreadoras a mirar detenidamente el presente video, a analizarlo detenidamente y a emitir su opción al respecto..El Pueblo Latino jamás será vencido