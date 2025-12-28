Gaceta extraordinaria nº 6.933 viernes 17 de octubre 2025

Gaceta Oficial 6933 del viernes 17 de octubre de 2025.

Official Gazette 6933 of Friday, October 17, 2025.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5170, que declaran días de júbilo nacional, No laborables, los días 19 y 20 de octubre de 2025, a los fines de que los venezolanos y las venezolanas, a lo largo de todo el territorio nacional, puedan incorporarse a las actividades de celebración y eventos alusivos a la canonización del Doctor José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Elena Rendiles Martínez.

