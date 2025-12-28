Panamá demuele monumento chino que causó molestias a Pete Hegseth y Marco Rubio

Mausoleo chino fue derribado en Panamá

Mausoleo chino derribado en Panamá

28 de diciembre de 2025.- Por órdenes de la alcaldía de Arraiján, fue demolido la noche de este sábado el monumento en honor a la comunidad china en Panamá que estaba en el Puente de las Américas, obra que causó descontento a los secretarios de Guerra y de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Pete Hegseth y Marco Rubio en forma respectiva, cuando visitaron el país a principios de este año.



La alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, emitió un comunicado en el cual confirmó haber ordenado la demolición del monumento China-Panamá en el Puente de Las Américas con el argumento de un supuesto mal estado de la infraestructura, que tiene 21 años de instalada, alegando que existía un riesgo estructural.



El derribo del mausoleo tipo parque que conmemoraba los 150 años de la presencia de la comunidad china en la nación centroamericana no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de presiones externas y desafíos a la soberanía panameña.



El mausoleo no era solo una estructura, sino un símbolo tangible del legado y la profunda conexión de la comunidad china con Panamá, una historia de migración y contribución al desarrollo del país.



Su ubicación, cerca de una de las maravillas de la ingeniería mundial, el Canal de Panamá, le otorgaba una visibilidad y un peso simbólico considerable.



La clave de este acontecimiento reside en las críticas previas de figuras políticas estadounidenses como Hegseth y Rubio, quienes visitaron Panamá a principios de año y manifestaron su descontento con la existencia de esta obra. Esta «sugerencia» externa parece haber sido el catalizador para que el municipio de Arraiján procediera con el plan de demolición.



Pueden derribar monumentos, pero no la historia



La diputada panameña Patsy Lee, de ascendencia china, publicó en su cuenta de la red social X que “son 171 años de presencia china en Panamá, desde la construcción del ferrocarril, legado de una comunidad pujante y trabajadora”.



“Pueden derribar un monumento, pero no la historia, ni la cultura, ni el intercambio comercial. El arroz frito, el chow mein y el siu mai se quedan”, manifestó la legisladora perteneciente al Partido Popular.



“Con familias, comercios y hermandad, los panameños de ascendencia china seguimos trabajando para que Panamá avance”, finalizó Lee.



El excanciller panameño y primer presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Eduardo Ritter, también emitió un mensaje en la red X en el cual cuestionó la demolición del monumento chino en el mirador del Puente de las Américas.



“La demolición del monumento a la cultura china en el puente de las Américas es un acto bochornoso y abyecto que debe llenar de vergüenza a quienes lo ordenaron. Y los muy cobardes, para más vergüenza, lo hicieron un sábado en la noche. ¡Cuánta indignidad!”, manifestó el exfuncionario.