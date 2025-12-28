(VIDEO) Maduro insiste en "diálogo respetuoso" con EEUU: "Modelos fracasados no tomarán la patria"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Archivo-Web

Una vez más, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a un diálogo con Estados Unidos y rechazó la fabricación de una «realidad virtual» para imponer «un modelo de dominación colonial» y «robarle» los recursos naturales al país.



Durante una actividad de entrega de obras comunitarias, transmitido por Venezolana de Televisión este viernes 26, Maduro aseguró que «los modelos fracasados» de Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó y María Corina Machado «jamás tomarán esta patria».



Enfatizó que Venezuela continuará con su plan, su liderazgo y su pueblo. «Y si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocrure, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que representa su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad», señaló.



Desde que comenzó el despliegue militar en el Caribe, a mediados de agosto, Maduro ha llamado en varias oportunidades al diálogo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En septiembre, Maduro envió una carta a Trump en la que rechazaba los señalamientos de narcotráfico en su contra y abría las puertas a una conversación.



Un centenar de personas han fallecido en los operativos contra los cárteles del narcotráfico ordenados por Trump en aguas del Caribe y del Pacífico.



El pasado 3 de diciembre, Maduro informó de una llamada telefónica que había tenido recientemente con Trump, aunque sin revelar detalles de la conversación, que fue, según dijo entonces, «cordial» y en un «tono de respeto».



La administración de Donald Trump, por su parte, mantiene sus acusaciones contra Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores, a quienes acusa de liderar el Cartel de los Soles. Por diferentes vías, el gobierno de Estados Unidos ejerce presión y estrecha el cerco sobre los funcionarios chavistas.







*Con información de la agencia EFE/EVTV