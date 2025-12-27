Amnistía Internacional exige al Gobierno excarcelar a cinco defensores de DDHH y más de 850 presos políticos

27-12-25.-Amnistía Internacional (AI) solicita a las autoridades venezolanas dejar en libertad “de forma incondicional” a más de 850 presos políticos, entre ellos cinco defensores de derechos humanos que permanecen en calabozos policiales.



La organización enfatizó que el Gobierno debe dejar libres a Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas (también periodista), Eduardo Torres y Kennedy Tejera, reconocidos activistas de derechos humanos en Venezuela.



AI también pidió este viernes que la administración venezolana excarcele a Nicmer Evans, José Patines, Gabriel Rodríguez (menor), Enrique Márquez, Freddy Superlano y Rory Branker, quienes están “bajo detención arbitraria”, junto con más de ocho centenares de ciudadanos que permanecen recluidos por motivaciones políticas.



La ONG Foro Penal informó este viernes que ha verificado al menos 45 excarcelaciones ocurridas el jueves 25 de diciembre, con lo que el número de presos políticos se reduciría a 857.



El Gobierno nacional, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, aseguró hoy que al menos 99 personas, que estaban detenidas por razones políticas, quedaron en libertad.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 474 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/amnistia-exige-al-gobierno-excarcelar-a-cinco-defensores-de-dd-hh-y-mas-de-850-presos-politicos/)