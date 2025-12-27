Sonia Lugo, esposa de Enrique Márquez: "No puede haber una “Navidad plena” en Venezuela mientras existan presos políticos"

Credito: Web

27-12-25.-Desde la madrugada del 25 de diciembre se han registrado excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las movilizaciones poselectorales de 2024, desatadas tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro sin la publicación de los resultados desagregados de los comicios.



El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas que permanecían privadas de libertad por su presunta participación en hechos de violencia. En un comunicado difundido a través de Instagram, el organismo señaló que estas liberaciones se produjeron tras una evaluación “caso por caso”, mediante la aplicación de medidas cautelares, como expresión —según el texto oficial— del compromiso del Estado con “la paz, el diálogo y la justicia”.



De manera paralela, organizaciones de derechos humanos, familiares y comités de víctimas han reportado liberaciones en distintos centros de reclusión del país. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada del 25 de diciembre, se han confirmado excarcelaciones de al menos 65 hombres recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón (estado Aragua), tres mujeres detenidas en Las Crisálidas (estado Miranda) y tres adolescentes privados de libertad en el estado La Guaira.



“Esta noticia nos llena de esperanza y demuestra que la lucha rinde frutos, pero sigue siendoinsuficiente. Exigimos la libertad plena de todos los detenidos a través de unaAmnistía General”, expresó el Comité en un comunicado público, en el que también agradeció la solidaridad recibida y reiteró que cientos de familias continúan afectadas por la injusticia.



No obstante, organizaciones no gubernamentales han puesto en duda la cifra de excarcelaciones anunciada por el Ejecutivo y sostienen que el número de personas liberadas sería inferior. En ese sentido, la organización Foro Penal informó que ha logrado verificar al menos 45 excarcelaciones y reiteró la exigencia de que las autoridades publiquen una lista oficial, completa y verificable de las personas liberadas.



Entre los casos confirmados se encuentra la excarcelación de los adolescentes Luisneidel Zúñiga, Ángel González y Abraham Rivero, quienes permanecían detenidos desde julio de 2024. Los tres fueron arrestados sin orden judicial ni debido proceso, y enfrentaron acusaciones como terrorismo, incitación al odio y daños al patrimonio público, denuncias que han sido cuestionadas por familiares y organizaciones de derechos humanos.



El caso de Enrique Márquez



En este contexto, familiares y organizaciones reiteraron la exigencia de libertad para el excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido el pasado 7 de enero, pocos días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato.



En vísperas de las nuevas excarcelaciones, Sonia Lugo, esposa de Márquez, afirmó que no podía haber una “Navidad plena” en Venezuela mientras existan presos políticos. Sostuvo que la libertad de su esposo y de todas las personas detenidas por razones políticas no debe ser utilizada como ficha de negociación, sino asumida como un punto departida para el reencuentro nacional.



“La libertad sería el primer gesto sincero hacia una paz que no se decreta ni se impone, sino que se construye conjusticia, verdad y voluntad política”, expresó.



Márquez, junto con organizaciones agrupadas en el Frente Democrático Popular, había exigido públicamente la publicación de las actas de las elecciones presidenciales de2024 y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Nicolás Maduro, cuyos resultados desglosados aún no han sido publicados, pese a lo establecido en el cronograma oficial.



Amnistía general y salida política a la crisis



Las excarcelaciones también generaron reacciones fuera del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró las liberaciones a través de mensajes publicados en la red social X, reiteró su oposición a cualquier intervención militar en Venezuela y llamó a una salida política y pacífica para el país. Asimismo, insistió en la necesidad de una amnistía general y de un diálogo amplio entre todos los sectores de la sociedad venezolana.



Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) reiteró la urgencia de un amplio debate nacional que permita construir una salida política a la crisis, de carácter popular, soberano, constitucional y democrático, señalando como uno de sus componentes centrales la libertad inmediata de todas las personas hoy encarceladas por luchar y defender derechos.

