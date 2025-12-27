Comité por la Libertad de los Presos Políticos señala que excarcelaciones no representan ni el 10% de casos documentados

Credito: Web

27-12-25.-El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó que la cifra de excarcelaciones de presos políticos anunciada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario no alcanza ni el 10% de los casos que han documentado junto a otras organizaciones de derechos humanos.



A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, señaló que hasta ahora solo ha sido posible corroborar con familiares 63 nombres de los 71 informados. «Incluso si se aceptara como cierta la cifra anunciada por el Estado, el número de presos politicos en Venezuela seguiría rondando las mil personas», cuestionó.



La organización precisó que no se han registrado liberaciones de «defensores de derechos humanos, periodistas, extranjeros ni dirigentes políticos o sociales reconocidos, lo que confirma un patrón de represión selectiva contra quienes representan un riesgo real para la preservación del poder».



El Comité condenó que mientras se anuncian las excarcelaciones, todavía hay presos políticos «gravemente enfermos» cuya vida corre peligro.



Denunció que las excarcelaciones se aplican de manera discrecional y con fines propagandísticos y no como actos genuinos de justicia dado que no se otorga la libertad plena.



Excarcelaciones no son un favor



El Comité celebró «con esperanza, memoria y compromiso renovado» la excarcelación de presos políticos, pero aseguró que no se trata de un favor de quienes ejercern el poder, sino una conquista de los familiares con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.



«Las excarcelaciones anunciadas este jueves 25 de diciembre no son una concesión ni un acto de benevolencia del poder, como pretende presentarlo el comunicado del Servicio Penitenciario. Son el resultado de una presión sostenida y de la lucha perseverante de madres, padres, hijos, hermanos, activistas, defensores de derechos humanos y comunidades enteras, dentro y fuera de Venezuela, que se han negado a normalizar la injusticia. Han sido posibles también gracias al acompañamiento solidario de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y de la comunidad internacional que ha hecho eco de nuestras denuncias», señaló en el comunicado publicado en su cuenta en X.

