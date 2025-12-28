Movimientos de solidaridad en Japón denuncian agresión de EEUU contra Venezuela

Movimiento de solidaridad Buenos Amigos, académicos y activistas en Tokio

28 de diciembre de 2025.- En un evento organizado por el movimiento de solidaridad Buenos Amigos, académicos y activistas en Tokio se reúnen para la conferencia “La defensa de la independencia y la soberanía a través del Poder Popular en Venezuela: las comunas”.



En la actividad, el embajador de Venezuela, Seiko Ishikawa, denunció que las recientes declaraciones del gobierno estadounidense confirman que el asedio, arreciado en los últimos 26 años, ha tenido como fin último el control del petróleo y alertó sobre la anacrónica Doctrina Monroe que intenta revivir Washington para convertir a Venezuela en una colonia energética.



Se destacó la respuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro, con la estrategia de unión cívico-militar-policial para preservar la soberanía y la paz de la nación, y se expuso el modelo del Poder Popular y las Comunas como un escudo de resistencia popular descentralizada en más de cinco mil 336 comunas y circuitos comunales del territorio, en el marco de la tercera transformación del Plan de la Patria.



La conferencia subrayó el peligro de permitir precedentes que destruyan el sistema de preservación de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).