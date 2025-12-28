Exigen libertad para el adolescente Gabriel Rodríguez, que permanece recluido tras excarcelaciones

28-12-25.-El Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales pidió este sábado la liberación de un adolescente que no fue incluido en las excarcelaciones reportadas durante el día de Navidad de personas que habían sido detenidas después de las presidenciales de 2024.En un mensaje publicado en X, afirmó que se "ha debido excarcelar" a Gabriel Rodríguez, de 17 años, quien sigue en prisión tras haber sido condenado a 10 años de cárcel el pasado 16 de diciembre por los delitos presuntos de "terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas"."No cometió ningún delito y, como todos los presos políticos, es inocente", señaló la ONG, reseñada por la agencia EFE.Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó en X una lista con las identidades de las 63 personas cuyas excarcelaciones han sido verificadas, que incluye a 3 adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres.El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la noche del jueves sobre la excarcelación de 99 personas detenidas tras los comicios presidenciales de 2024, sin precisar sus identidades ni publicar una lista.Hasta la tarde del viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, había confirmado la identidad de 52 personas excarceladas.En su boletín más reciente, con fecha de corte el 15 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".