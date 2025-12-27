Instituciones guayanesas piden esclarecer muerte de adolescentes en embalse de Macagua

Ashleikert Ríos y Alexander Alvarado Credito: Web

27-12-25.-.A casi una semana de la recuperación de los cadáveres de los adolescentes Ashleikert Ríos y Alexander Alvarado en el embalse de la central hidroeléctrica Macagua el pasado 22 de diciembre, instituciones guayanesas han solicitado esclarecer las circunstancias del fallecimiento de estos jóvenes, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado 15 de diciembre.



El Colegio de Abogados del estado Bolívar, vía comunicado oficial, exigió una investigación exhaustiva en torno al caso, luego de que los adolescentes fueron encontrados en una zona de máxima seguridad y vigilancia permanente. Hasta la fecha, se sabe que la causa de muerte fue asfixia mecánica por inmersión, pero se desconoce cómo llegaron a esta zona.



En este sentido, el presidente de la Comisión Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Javier González, afirmó que los organismos de seguridad ciudadana tienen la obligación de dar respuestas a los familiares sobre lo ocurrido.



Esta comisión puso a la orden de los allegados una comisión técnica con especialistas en derecho penal y criminalística para que la investigación continúe su curso y pueda dar con la verdad sobre lo ocurrido.



“La autopsia solamente dicta la causa de muerte, pero no dicta los hechos vinculados a esas muertes, allí hay mucha tela que cortar. Corresponde a la Fiscalía solicitar a los organismos auxiliares que hagan las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. También corresponde a los familiares y personas que puedan aportar algún elemento de interés coadyuvar en el proceso de investigación”, puntualizó González.



Iglesia se suma al clamor de justicia y paz en la ciudad



Por su parte, la Diócesis de Ciudad Guayana, a través del obispo monseñor Carlos Cabezas expresó su mortificación tras el hallazgo y denunció la consolidación de una cultura de muerte en las calles guayaneses. El obispo afirmó que el caso no debe verse como un hecho aislado, sino como síntoma de una herida que afecta el tejido social y mantiene en zozobra a las familias.



“Denunciamos la cultura de la muerte que parece instalarse en nuestras calles, donde la vida humana ha perdido su carácter sagrado y se ha convertido en una cifra más de la estadística. Expresamos nuestra honda preocupación por el incremento de la inseguridad en Ciudad Guayana. Nuestras familias viven presas del miedo, y nuestros jóvenes, que son el presente y futuro de la patria, están siendo arrebatados por la crueldad de quienes no conocen el temor de Dios”, expresó el representante eclesiástico.



Hay que señalar que tres de los jóvenes que han perdido la vida en la ciudad durante el último mes: Josué Mata, Alexander Alvarado y Ashleikert Ríos, cursaron estudios en escuelas de Fe y Alegría; ante esto, el movimiento también se pronunció para pedir justicia y paz en todas las zonas de Ciudad Guayana.



“Este último año hemos sido testigos directos de cómo la violencia y la desprotección arrebatan sueños y truncan futuros. Solo en el mes de agosto, lloramos la pérdida de Angely Benavides, una joven de 17 años, recién graduada como Técnico Medio en Telemática del colegio Puerto Ordaz, modelo y ejemplo de superación. Recientemente, el domingo 16 de noviembre, el hallazgo del cuerpo sin vida del estudiante Josué Mata Jiménez de 16 años, cerca de su escuela Gran Sabana en el Core 8. Hoy nos vuelve a sumir en el luto con el caso de Alexander Alvarado estudiante de bachillerato del colegio Caroní y Ashleikert Ríos exalumno, jóvenes cuyas vidas fueron vulneradas en un contexto social que parece volverse cada vez más hostil”, indicó la comunicación oficial.



Como mensaje final, la organización reiteró que la familia, la sociedad, la escuela y las instituciones deben trabajar de manera holística en la protección, concientización y defensa de los adolescentes y niños del país.

