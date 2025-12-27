El presidente del Centro Kennedy exige un millón de dólares al músico que canceló su concierto de Nochebuena

El baterista Chuck Redd decidió cancelar su Jazz Jam anual después de que Donald Trump añadiera su nombre al recinto.

27 de diciembre de 2025.-El presidente del Kennedy Center exigió un millón de dólares en daños y perjuicios y criticó duramente la repentina decisión de un músico de cancelar una actuación de Nochebuena en el recinto, días después de que la Casa Blanca anunciara que el nombre de Donald Trump se añadiría al recinto.

"Su decisión de retirarse en el último momento, explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Centro, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump por salvar este tesoro nacional, es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro", escribió el presidente del recinto, Richard Grenell, en una carta al músico Chuck.

En la carta, Grenell afirmó que solicitaría un millón de dólares en daños y perjuicios "por esta maniobra política".

Baterista y vibráfono, Redd ha presidido las Jams de Jazz navideñas en el Kennedy Center desde 2006, sucediendo al bajista William "Keter" Betts. En un correo electrónico enviado el miércoles a Associated Press, Redd declaró que se retiró del concierto tras el cambio de nombre.

"Cuando vi el cambio de nombre en la página web del Kennedy Center y horas después en el edificio, decidí cancelar nuestro concierto", declaró Redd. Añadió el miércoles que el evento se ha convertido en una "tradición navideña muy popular" y que a menudo contaba con la participación de al menos un estudiante de música.