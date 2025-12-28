EZLN conmemora 32 años del levantamiento de 1994 con encuentro internacional en Chiapas

El Capitán Marcos insistió en que la lucha zapatista es de largo aliento y no busca una idea convencional de felicidad, sino “otra forma de ser felices”

28 de diciembre de 2025.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio inicio a las actividades por el 32 aniversario del levantamiento del 1 de enero de 1994 con el encuentro internacional “Semillero de pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores”, realizado desde el 26 de diciembre en Cideci-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, con cierre previsto entre el 30 de diciembre y el 1 de enero de 2026.



El espacio, definido por el propio zapatismo como un laboratorio de reflexión política y rebeldía de largo aliento, reúne a más de mil participantes de 33 geografías y delegaciones de 12 pueblos mayas y mestizos de Chiapas, con el objetivo de articular resistencias frente al modelo de desarrollo capitalista, la acumulación por despojo y el avance de megaproyectos extractivos en México y América Latina.



Durante la inauguración, el Capitán Marcos –antes Subcomandante Marcos– explicó que el propósito central del encuentro es “buscar semillas que resistan y se rebelen contra la avalancha de lo inmediato”, proponiendo que el zapatismo vuelva a mirar el tiempo largo, más allá de la coyuntura.



Junto al Subcomandante Insurgente Moisés y representantes de la Comisión Sexta, señaló que la apuesta política no radica en la inmediatez, sino en la construcción de alternativas no capitalistas y modos de vida autónomos.



Marcos insistió en que la lucha zapatista se expresa “haciendo, no teorizando”. Subrayó que el despojo histórico en México –desde la conquista española hasta la pérdida territorial de 1848 frente a Estados Unidos– continúa hoy bajo nuevas formas económicas, jurídicas y militares.



El dirigente planteó que la búsqueda zapatista no es la felicidad convencional prometida por el progreso, sino “otra forma de ser felices”, vinculada a nuevas relaciones con la naturaleza, el territorio y la diferencia, desde la resistencia, la inconformidad y la autonomía.



Según los organizadores, se registraron 568 participantes internacionales provenientes de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Catalunya, Chile, Colombia, Ecuador, Eslovenia, Estado Español, Estados Unidos, Euskal Herria, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hungría, Irán, Italia, Luxemburgo, México, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay.



A estos se suman 500 indígenas zapatistas de raíz maya de pueblos tseltales, tsotsiles, cho’oles, tojolabales, zoques, mames, calchikeles y comunidades mestizas de Chiapas.