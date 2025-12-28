Sindicatos alemanes alertan de más influencia de la ultraderecha entre los trabajadores

Parlamento Alemán

28 de diciembre de 2025.- Las empresas alemanas se enfrentan a una seria prueba en 2026 debido a la creciente influencia de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), advirtió Frank Werneke, líder del sindicato verdi, en declaraciones publicadas este domingo.



Werneke señaló que las elecciones al comité de empresa nacional, que se celebrarán entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, serán una "prueba de fuego" para la expansión de la AfD en el ámbito laboral.



En las elecciones, que se celebran cada cuatro años en todas las compañías alemanas que cuentan con un comité de empresa, serán elegidos unos 180 mil empleados.



Werneke subrayó que los líderes sindicales estarán muy atentos a si personas o listas afiliadas a la AfD "intentan hacerse con el control del lugar de trabajo para sus propios fines".



El presidente del sindicato Verdi agregó que la AfD, partido antiinmigración y que representa el mayor bloque de la oposición en Alemania, está intentando difundir cada vez más su mensaje mediante una fuerte presencia en espacios públicos como asociaciones, deportes y plataformas culturales.



De acuerdo con Werneke, hasta ahora el lugar de trabajo y los sindicatos se mantuvieron"en gran medida libres" de tendencias y estructuras de extrema derecha.



Pero aclaró que, aunque los dirigentes de la AfD sólo están representados en "números muy modestos" en los sindicatos, ya hay un número significativo de afiliados sindicales que optan por votar a la agrupación de extrema derecha.



Ante las elecciones a los comités de empresa y los importantes comicios regionales en estados federados como Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental en 2026, Werneke pidió a los partidos políticos del país que mantengan el llamado "cortafuegos" contra la colaboración con la AfD. Deben "dejar claro que no cooperarán con la AfD", enfatizó el líder sindical.