Zulia y Falcón celebraron a San Benito de Palermo

Una multitud llenó la avenida Independencia para bailar a San Benito de Palermo

28 de diciembre de 2025.- La celebración a San Benito de Palermo inició este fin de semana en Zulia y Falcón.



La cofradía de San Benito de Palermo “Jesús Atienso”, en la ciudad de Coro (municipio Miranda) del estado Falcón, celebra sus fiestas este 27 de diciembre al ritmo del tambor.



Carlos Áñez, presidente de la cofradía, indicó que la víspera de la festividad arrancó este viernes 26 de diciembre a las siete de la noche con una misa en la calle Federación a la que asistieron los creyentes del punto y círculo.



Posterior a la celebración de la palabra se llevó a cabo la presentación de distintas agrupaciones culturales, entre ellas, “Al son de la Guniea”, “Ahí hay cuero”, “Agrupación La Camachera”, “El tambor coriano” y “Los pastorcitos de Belén” con el objetivo de preparar el ambiente de festividad.



Este sábado 27 de diciembre a las ocho de la mañana se realizó la eucarística central en honor al San Benito de Palermo en la iglesia Santo Niño de Jesús.



Durante la misa, el párroco expuso una semblanza del Santo en la que resaltó que éste fue un fraile franciscano siciliano de origen africano, reconocido por ser el primer santo negro canonizado en la época moderna.



Al culminar la eucaristía, los marchantes alzaron a San Benito de Palermo al hombro en un altar adornado con flores y con una capa elegante realizada a mano y cubierta de pedrería, para iniciar la ruta, junto al pueblo creyente, por los sectores de Monte Verde, La Guinea, San Antonio, Curazaito y el Centro de Coro.



Aunque la primera parada fue al frente del Hospital «Dr. Alfredo Van Grieken» de Coro para orar por la salud de las personas recluidas en el centro.



“Nos llenamos de emoción acompañados de todos los feligreses por estas nuevas actividades que han sido realizadas para preservar la tradición que ya tiene más de 30 años, aunque nuestra cofradía constituida tenemos apenas nueve años, a San Benito se le ha bailado por más de tres décadas en estas calles cargadas de historia”, destacó.



Áñez resaltó que siguen la tradición de su tío “Jesús Rafael Atienso Gamero” para mantener su legado, quien fue uno de los impulsores de la manifestación cultural en la localidad.



La devota Ana Pérez agregó que se siente orgullosa de bailar al Santo, por lo cual lleva más de 20 años participando en la tradición para dar gracias por los favores concedidos como salud y vida.