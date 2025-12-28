Transportistas caraqueños aumentaron el pasaje a 60 bolívares sin que aún esté público en Gaceta Oficial

28-12-25.-Los transportistas de la ciudad de Caracas aumentaron recientemente el costo del pasaje el cual pasó de 40 a 60 bolívares sin que aún esté público en Gaceta Oficial.



En este 2025 son tres los aumentos del pasaje urbano. El primer incremento ocurrió en abril y que salió en la Gaceta Oficial 43.114 que pasó de 15 a 23 bolívares.



Cinco meses después ocurrió el segundo aumento de 23 a 40 bolívares y su aprobación salió en Gaceta Oficial 43.218.



No obstante, el tercero ocurrió sin salir su aprobación oficial en la Gaceta, sino que los transportistas decidieron de manera autoritaria subir el precio del pasaje a 60 bolívares, monto que golpea el bolsillo de los ciudadanos.



Eloy Sulbarán, dirigente de los transportistas bolivarianos, aseguró que el Ejecutivo autorizó el ajuste del pasaje.



“El ministro (del transporte) se reunió con el presidente Nicolás Maduro y aprobó el ajuste de 20 bolívares, es decir, podemos salir a cobrar 60 bolívares. Esto es gracias a todos los transportistas que salieron a laborar y prestar sus servicios y no cayeron en provocaciones con unos cuantos que llamaron a paro”, expresó Sulbarán a Radio Fe y Alegría Noticias.

