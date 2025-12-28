Pagan bono a trabajadores de empresas estratégicas del Estado en nómina especial por más de US$100

A partir de este 27 de diciembre, los trabajadores de nómina especial en empresas estratégicas del Estado comenzaron a recibir el bono «Corresponsabilidad y Formación» correspondiente a diciembre, por un monto de 34.920 bolívares, equivalentes a 118,39 dólares al tipo de cambio oficial vigente.

En comparación con el monto otorgado en noviembre, esta asignación subió 31,08% en moneda nacional, mientras que, expresado en divisas, este bono aumentó 4,38%.

Los bonos del Sistema Patria funcionan como alternativa al salario mínimo y, como base, alcanzan a una asignación en bolívares equivalente a 160 dólares mensuales sin que generen pasivos laborales.

El salario mínimo no varía desde marzo de 2022, por lo que se mantiene en 130 bolívares o 0,44 dólares a la tasa de cambio vigente publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) este 27 de diciembre.

Es complicado establecer la capacidad de compra de estas asignaciones, por cuanto el BCV no actualiza los indicadores de inflación desde octubre de 2024, ni tampoco se publican los costos estimados de la cesta básica de productos o la canasta alimentaria, reportados por entidades privadas.

Es importante resaltar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos.