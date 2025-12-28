Trump y Zelensky se citan en Florida, paz Rusia-Ucrania sin definirse

28 de diciembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, se reunirán hoy en Palm Beach, Florida, donde abordarán un plan de paz que termine con casi cuatro años de conflicto entre Ucrania y Rusia.



La Casa Blanca confirmó oficialmente el encuentro de ambos mandatarios y según la agenda oficial, la cita será la tarde de este domingo a las 15:00 (hora local) y tendrá lugar cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.



De acuerdo con medios locales, Zelensky traerá una propuesta de paz de 20 puntos en el cual uno de los elementos clave es la creación de una zona desmilitarizada.



En declaraciones a la prensa el viernes, Zelensky dijo que no podía asegurar si la reunión daría lugar a un acuerdo definitivo; sin embargo, cree que las dos partes intentarán “finalizar la mayor cantidad de puntos posible”.



El proyecto inicial del paz -impulsado por Trump- de 28 puntos fue criticado por los aliados de Ucrania al considerar que favorecía, presuntamente, a Rusia.



Tras semanas de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, ese borrador se ha reducido al plan actual de 20 puntos.



Entretanto, Rusia advirtió que el plan difundido difiere radicalmente de lo que Moscú está elaborando en contactos con Washington. El vicecanciller del país euroasiático, Serguéi Riabkov, denunció que “aparecieron en los medios ucranianos referencias a un plan que consta de 20 puntos”.



Pero “sabemos que ese plan difiere radicalmente de los 27 puntos en que hemos estado trabajando en las últimas semanas, desde principios de diciembre, en contactos con la parte estadounidense”, subrayó.



El Kremlin dejó claro que Rusia sigue abierta a las negociaciones y comprometida con las conversaciones de Anchorage, Alaska, del pasado mes de agosto, entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.

