Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela afectan la llegada de turistas a Trinidad y Tobago

, Secretaria de Turismo, Cultura, Antigüedades y Transporte de la THA. - Credito: Foto de archivo

El idílico paseo marítimo de Charlotteville, en Tobago, estaba generalmente tranquilo, sin turistas a la vista. Salvo algunos lugareños en el embarcadero, estaba prácticamente desierto. Credito: Alva Viarruel

27 de diciembre de 2025.-Ha sido una Navidad triste para muchos hoteleros, hostales y operadores de B&B en Tobago, algo que la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago atribuye directamente a las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela, informó Noticia al Dia.

El estado de emergencia (EdE), incluso sin toque de queda vigente, también ha contribuido a la disminución de las reservas y la llegada de turistas, declaró el presidente de la asociación, Reginald MacLean, durante una entrevista reciente con Newsday.

En la víspera de Navidad del 24 de diciembre, MacLean afirmó que era evidente que el turismo en Tobago en esta temporada navideña ha experimentado una caída en las llegadas.

"La gran caída se debió al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, y esto se ha visto agravado por el actual estado de emergencia", declaró MacLean.

El director de la asociación señaló al Blue Waters Inn en Speyside, donde es gerente general, como ejemplo de esta caída. Esta Navidad no estamos llenos, o sea, estamos en un 70 % aproximadamente. Pero en 2024, estábamos llenos... con reservas completas.

Al ser preguntado sobre otros establecimientos de la isla, afirmó que los miembros de la asociación habían reportado una disminución general en las reservas. "Miren, Tobago está al límite de su capacidad con los limitados vuelos y servicios de ferry que tenemos.

Cuando no llegan suficientes aviones a una isla, no se pueden llenar los hoteles ni los establecimientos hoteleros". Insta al gobierno a que se tome en serio el turismo. "No lo han hecho hasta ahora.

Afirman que quieren diversificarse (alejándose de la economía del petróleo y el gas), pero no veo que el gobierno esté dando resultados positivos. Solo hemos recibido promesas".

El expresidente de la asociación, Alpha Lorde, coincidió con MacLean. Lorde, gerente general del Hotel Mt Irvine Bay, comentó que Mt Irvine estuvo muy tranquilo durante la temporada navideña. "Desafortunadamente, hemos tenido una Navidad tranquila. Pero estamos viendo algunas tendencias positivas de cara al Año Nuevo. "

La Navidad del año pasado fue prácticamente igual, así que puedo decir que tanto 2024 como 2025 han sido bastante desalentadores". Lorde añadió que otros establecimientos también estaban sintiendo las consecuencias.

"No creo que haya ningún operador en la isla que diga lo contrario. Nadie puede decir con certeza que esté teniendo una temporada navideña excepcional. Definitivamente no es así". Lorde afirmó que, desde el punto de vista turístico, este año fue muy difícil.