Cantv atendió más de 23 mil casos por la VenApp en Los Llanos

28 de diciembre de 2025.Con un despliegue en el territorio, la Fuerza Azul de Cantv brindó respuesta efectiva a más de 23 mil reportes generados a través de la VenApp del sistema 1x10 del Buen Gobierno durante el 2025, lo que representa el 96% de los casos reportados.

Con estas acciones, la Empresa dio cumplimiento a los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro de garantizar soluciones a las comunidades que gestionaron solicitudes y requerimientos a través de esta plataforma.

Además de los reportes gestionados mediante la VenApp, Cantv recuperó los servicios de telefonía fija e Internet a más de 47 mil familias, comercios e instituciones públicas de Los Llanos, mediante el Plan Integral de Resolución de Averías, para un total de más de 70 mil casos atendidos en esta región.

En el estado Apure fueron restituidos los servicios de más de 12.820 suscriptores, mientras que en Barinas fueron beneficiados otros 17.420 usuarios.

En Cojedes se atendieron más de 7.000 hogares y comercios; en Guárico cerca de 19.500 y en Portuguesa más de 13.150.

Para el año 2026, el personal especializado de Cantv mantiene su compromiso y convicción de garantizar al pueblo venezolano la interconexión a través de las redes de la principal Empresa de telecomunicaciones del país.