(VIDEO) Porque Estados Unidos nunca invadirá ,a Venezuela, análisis de Yanis Varoufakis

Sábado, 27 de diciembre de 2025.- Por qué Estados Unidos nunca invadirá Venezuela | Yanis Varoufakis



Venezuela, Estados Unidos, cambio de régimen, geopolítica, sanciones económicas, petróleo, multiporalidad, declive del poder estadounidense.



Durante más de dos décadas, Estados Unidos ha intentado aplicar el mismo manual de cambio de régimen sobre Venezuela: sanciones, presión diplomática, operaciones encubiertas y amenazas militares.

Ese manual funcionó en el pasado.



Hoy, ya no.



En este análisis en profundidad se explica por qué Venezuela no colapsó, por qué Washington perdió capacidad real de intervención y cómo la preparación estratégica del Estado venezolano —junto al apoyo de Rusia, Irán y China— convirtió el cambio de régimen en una operación demasiado costosa política, militar y económicamente.



Esto no es un debate ideológico.

No es socialismo contra libertad.



Es una lucha estructural por soberanía, control de recursos y supervivencia en un mundo que dejó atrás la era unipolar.



A lo largo del análisis se aborda:



• por qué el modelo clásico de cambio de régimen estadounidense dejó de funcionar,

• cómo las sanciones económicas fortalecieron alianzas alternativas fuera del sistema occidental,

• el papel del petróleo venezolano como activo estratégico y colateral financiero,

• la transformación de Venezuela en una fortaleza defensiva,

• y qué revela este caso sobre el declive de la hegemonía estadounidense.



Narrado con un enfoque crítico y estructural, al estilo de Yanis Varoufakis, este episodio conecta poder militar, economía política, recursos naturales y geopolítica real, lejos del discurso moral simplificado.



No estamos viendo una derrota militar directa.

Estamos viendo el fin del cambio de régimen barato y el surgimiento de un orden multipolar donde resistir es posible.



???? VIDEOS RECOMENDADOS



▶️ Venezuela y el fin de la doctrina Monroe: EE. UU. perdió el control de su hemisferio | Varoufakis

▶️ TRUMP y el plan Cripto de los $6 BILLONES | Varoufakis



=================================

⚠️ DISCLAIMER



Este canal es una plataforma independiente de análisis geopolítico y económico con fines informativos.

No está afiliado a Yanis Varoufakis ni a ninguna institución gubernamental, académica o política.



El contenido se basa en información de dominio público, análisis económico y criterio editorial propio.

La narración puede utilizar asistencia de inteligencia artificial con fines informativos y educativos.

Este contenido no constituye asesoramiento político, financiero ni legal.

El enfoque se limita al análisis de políticas públicas, mercados y relaciones internacionales.



Porque Estados Unidos nunca invadirá Venezuela | Yanis Varoufakis





