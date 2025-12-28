Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denuncia "denegación de justicia" y exige libertad de dirigentes sindicales

28-12-25.-El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció la «denegación de justicia» a los dirigentes sindicales José Elías Torres, secretario general de la CTV, y William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, quienes fueron detenidos por organismos de seguridad y hasta el momento, sus familiares desconocen donde están recluidos y como se encuentran.«Los tribunales penales no aceptan los habeas corpus y el Tribunal Supremo de Justicia solo asigna ponente y nunca los tramita. Las familias quedan en estado de absoluta indefensión y la angustia por la vida de sus seres queridos aumenta con cada día de su desaparición», señaló en sus redes sociales este sábado 27.Explicó que los familiares de los dirigentes sindicales han recorrido todos los centros de detención sin recibir ningún tipo de información. «La omisión del TSJ es denegación de justicia».La organización señaló que ya han pasado 25 días desde que se presentó la solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia a favor de José Elías Torres y no ha sido tramitada.En este sentido, recordó que estas solicitudes deben ser respondidas en las 24 horas siguientes a su presentación «porque lo que está en juego es la vida de la persona».El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical exigió la libertad de Torres y Lizardo.El presidente de Fetraconstrucción fue detenido el pasado 28 de noviembre, en Valencia, estado Carabobo. Lizardo fue apresado en el terminal de pasajeros de Valencia por la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana.Al día siguiente, el 29 de noviembre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo al secretario general de la CTV, tras realizar un allanamiento en su apartamento, ubicado en Bello Monte, Caracas.