Tailandia y Camboya acuerdan cese al fuego tras 20 días de enfrentamientos

El acuerdo fue ratificado por el ministro de Defensa de Tailandia, Natthapon Nakpanich, y su homólogo de Camboya, Tea Seiha, en la tercera reunión del Comité General Especial de Fronteras

28 de diciembre de 2025.- Las autoridades de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego inmediato en la frontera común tras los enfrentamientos militares iniciados el pasado 7 de diciembre, que dejaron más de 100 muertos y casi 700.000 desplazados.



El acuerdo fue ratificado por el ministro de Defensa de Tailandia, Natthapon Nakpanich, y su homólogo de Camboya, Tea Seiha, durante la tercera reunión del Comité General Especial de Fronteras que se realizó en la provincia fronteriza tailandesa de Chanthaburi.



«Las partes acordaron un inmediato cese al fuego a las 12 hora local, que incluya (el fin) de los ataques contra civiles, infraestructuras y objetivos militares en los dos lados de la línea divisoria», de unos 820 kilómetros, establece la declaración conjunta publicada por el Gobierno camboyano.



En declaraciones a la prensa, Natthapon informó que los principales puntos del documento incluyen un acuerdo para mantener los actuales despliegues de tropas sin más movimientos y evitar desplazamientos o patrullajes militares en dirección hacia las posiciones del otro.



Añadió que el alto al fuego será monitorizado durante 72 horas y que «toda vez la situación se estabilice, los civiles podrán regresar seguros a sus casas, tras lo que serán liberados 18 soldados camboyanos, según las normas y prácticas internacionales».



Las partes también se comprometieron a eliminar por completo los ataques, evitar la difusión de información falsa sobre el conflicto y cooperar en la lucha contra la trata de personas y fraudes digitales en la región limítrofe.



Los militares realizarán labores conjuntas para retirar minas antipersona, uno de los principales reclamos de Bangkok.



Asimismo, derivarán a la Comisión Fronteriza Conjunta la reanudación del trabajo de sondeo y demarcación en conformidad con los acuerdos bilaterales existentes para lograr una paz duradera a lo largo de toda la frontera.



Según los respectivos balances oficiales, hasta el viernes se reportaron 43 civiles y 24 militares muertos en Tailandia, mientras que en Camboya se registraron 31 civiles.