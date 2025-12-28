(VIDEO) Rusia ataca masivamente edificios residenciales en Ucrania

ℹ️ ACTUALIDAD | KIEV ????????

Rusia lanzó en las últimas horas un ataque con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades de Ucrania, impactando zonas residenciales y dejando víctimas civiles y daños materiales.#Ucrania #Kiev #Rusia #GuerraEnUcrania #Civiles #Paz pic.twitter.com/CeFfmTApou — MCN Comunicación Global (@MCNComGlobal) December 27, 2025

28-12-25.-Desde la noche del viernes, 26 de diciembre, Rusia ha ejecutado un ataque masivo con drones sobre estructuras civiles de Kiev, capital de Ucrania, y otras ciudades.Este duro ataque sucede apenas un día antes de la fecha pautada para una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente.Por cierto, el presidente ucraniano denunció la ofensiva implementada en las últimas horas por Rusia y precisó que se han contabilizado al menos 500 drones y 40 misiles.«Otro ataque ruso continúa: desde anoche, se han disparado casi 500 drones —un gran número de «shaheds»— y 40 misiles, incluyendo Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil», indicó Zelnski en un mensjae en sus redes sociales.Señaló que numerosas estructuras han sido impactadas, incluyendo edificios residenciales. Además, informó que diversas áreas están sin electricidad ni calefacción mientras autoridades realizan esfuerzos para contener los incendios generados por los misiles y drones.El mandatario indicó que al menos una persona está atrapada bajo los escombros y equipos de rescate trabajan para rescatarla. Algunos reportes de prensa extraoficiales indican que unas 20 personas están heridas.Aunque Zelenski no dio una cifra de heridos ni muertos, en algunos videos que compartió se ve a bomberos transportando personas aparentemente fallecidas o lesionadas.«La respuesta de Putin a los esfuerzos por la paz don misiles y drones»Zelenski remarcó que esta ofensiva rusa ocurre en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra. El mandatario ucraniano ha advertido reiteradamente que Vladimir Putin sabotea estos esfuerzos porque no tienen ninguna intención de que termine la guerra.«Han surgido muchas preguntas en los últimos días: ¿cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los kinzhals y los shaheds hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo», expresó Zelenski.Y siguió: «Y esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente. Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo puede responderse con medidas realmente enérgicas. Estados Unidos tiene esta capacidad. Europa tiene esta capacidad. Muchos de nuestros socios la tienen. La clave es utilizarla«.Finalmente, Zelenski remarcó la necesidad de que las potencias mundiales apoyen la defensa de Ucrania.«Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido. Por supuesto, no reduciremos nuestros esfuerzos diplomáticos. Pero la diplomacia no funcionará sin seguridad. La seguridad debe ser garantizada por las potencias más poderosas del mundo, y debatiremos esto en particular hoy y mañana con los líderes europeos, con el primer ministro de Canadá y con el presidente de Estados Unidos. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!», dijo.