Fallece Brigitte Bardot, icono del cine francés

Brigitte Bardot

28 de diciembre de 2025.- Brigitte Bardot, icono del cine francés, falleció a los 91 años, informó este domingo Le Figaro.



Este otoño la actriz fue hospitalizada varias veces por una "grave enfermedad". El 24 de noviembre, el diario Nice-Matin informó que Bardot había sido hospitalizada en la ciudad francesa de Tolón, poco más de un mes después de un primer ingreso para someterse a una cirugía como parte del tratamiento de esa "grave enfermedad".



Bardot es conocida por sus papeles en las películas "Y Dios creó a la mujer", "Le Mépris" y "Viva María!". La estrella francesa actuó en 47 películas y grabó más de 60 canciones.



La estrella comenzó su carrera como modelo y bailarina, consiguiendo rápidamente su primer papel en el cine. Su esposo, el director Roger Vadim, la convirtió en una estrella internacional con su película "Y Dios creó a la mujer". Bardot fue un icono del estilo y un símbolo de la mujer libre, y sus colaboraciones con directores famosos como Jean-Luc Godard en "El desprecio" consolidaron su fama. Se retiró de la actuación en 1973 a los 39 años, decidiendo dar un giro radical a su vida para dedicarse a la protección de derechos de los animales.