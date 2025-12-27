Efemérides del 27 de diciembre: Nace Manuela Sáenz (1797) - "Plomo Fundido" de Israel masacra palestinos (2008)

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 27 de diciembre: Destacamos las siguientes: Día Internacional de Preparación Contra Epidemias

Nace Manuela Sáenz (1797)

Nace Joan Manuel Serrat en 1943

Se crea el Fondo Monetario Internacional FMI (1945)

Con operación "Plomo Fundido", Israel masacra a palestinos en 2008 Día Internacional de Preparación contra Epidemias. Declarado por la ONU a propuesta de la Embajada de Vietnam ante ese organismo, tomando en cuenta los graves, extendidos y profundos efectosque tienen las enfermedades infecciosas cuando se convierten en epidemias y pandemias, tanto sobre las vidas de los seres humanos como sobre las sociedades en su conjunto, y en los tiempos actuales sobre un mundo global y altamente interconectado. Las epidemias y pandemias impactan en el desarrollo económico y social de las naciones con consecuencias que pueden llegar a prolongorse en el mediano y en el largo plazo, sobre todo en aquellos países cuyas economías son más vulnerables. La elección de este día coincide, además de la aparición de la úñtima pandemia (Covid-19), con la fecha en que se rinde homenaje a Louis Pasteur, como precursor de la microbiología moderna y uno de los científicos que establecieron los fundamentos de la medicina preventiva. De manera que es un día para promover la concienciación, prevención y control de las epidemias a nivel mundial. Festividad de San Benito de Palermo. Este culto se celebra en muchas regiones de Venezuela y de Colombia. Está muy arraigado en el sur del Lago de Maracaibo, Estado Zulia, donde se da con notable participación popular. También destacan las celebraciones de San Benito en el estado Trujillo, entre el margen oriental del lago de Maracaibo y Los Andes venezolanos. Las fiestas patronales tienen su inicio los días 25 de diciembre (Navidad) y finalizan el 6 de enero (Reyes). San Benito, patrón de Palermo (Sicilia, Italia), nombrado también como el Moro, era hijo de negros esclavos manumisos (nacido entre 1524 y 1525. La veneración a este santo afrodescendiente se extiendió entre los descendientes de esclavos negros americanos y se combinó con tradiciones culturales autóctonas locales, como expresión sincrética, donde resaltan las gaitas de tambora (zuliana). Hay un lugar de Galicia (estado Español) donde también se celebra culto a San Benito de Palermo, en zonas de la provincia de Pontevedra; pero es poco lo que se sabe sobre la aparición y perduración del culto al Santo Negro (San Benitiño) en varias aldeas de las Rías Bajas gallegas. En Constantinopla, actual Estambul, en Turquía, se termina de construir la basílica de la Santa Sofía (537). Nace Johannes Kepler (1571), un astrónomo alemán que formuló las "Leyes de Kepler" sobre la mecánica celeste y el movimiento de los astros, las orbitas y el sol. Éstas revolucionaron el conocimiento astronómico que hasta la fecha se tenía. Muere Pierre de Ronsard (1585), un poeta y escritor francés, conocido como "principe de los poetas" de Francia. Interesado en el helenismo (mundo antíguo griego). Público sus primeras obras recopiladas bajo el título de "Odas" en 1550, poemas inspirados en los poetas griegos, Píndaro y el romano Horacio. En la ciudad de Lisboa, Portugal e Inglaterra firman un acuerdo económico y político para suplantar a España como la potencia europea más influyente en América (1703). Nace Manuela Sáenz (1797), patriota independentista ecuatoriana, heroína de la Independencia de América del Sur frente al colonialismo español. Conocida también como Manuelita Sáenz "Libertadora del Libertador". Este apodo se lo otorgó Simón Bolívar tras ser salvado por ella de la llamada Conspiración Septembrina en Bogotá, Colombia. Ver: Manuela Sáenz: la patrióta quiteña que luchó por la independencia americana y compartió su amor con el ¡Libertador! - Maricarmen Gómez F - 27/12/22 - www.aporrea.org/tecno/a318301.html Simón Bolívar llega a la población colombiana de Mompox (1812). Desde allí comenzó a combatir la presencia de los colonialistas españoles para alcanzar la liberación de todo el territorio del Magdalena. Primer pronunciamiento para la independencia del Perú (1820). Se da con una concentración popular en Lambayeque, que la proclama al grito de "¡No más opresión colonial!". Es por esto que actualmente se le llama a esa población la "Cuna de la Libertad en el Perú". Nace Louis Pasteur (1822), químico y biólogo francés fundador de la ciencia de la microbiología, tras demostrar la teoría de que eran gérmenes los causantes de enfermedades. Ideó el proceso de pasteurización y desarrolló las primeras vacunas contra algunas enfermedades, entre ellas la de la rabia. En 1847, nace en Caracas el historiador Manuel Landaeta Rosales (f. 1920), investigador y compilador, político y militar venezolano. Fue director de la Biblioteca Nacional. Algunos sitios de efemérides señalan que un 27 de diciembre 1874 se celebra el primer partido de béisbol del que se tienen referencias en la historia. En realidad, existen evidencias de que desde la antigüedad se han practicado juegos con un bate y una bola, con carreras. Persas, egipcios, griegos y otros pueblos, practicaron juegos de ese tipo, que se extendieron durante la Edad Media por Europa y particularmente en Inglaterra, de donde se tienen ciertas referencias bibliográficas de la práctica de un juego denominado "baseball" desde 1744. Nace Marlene Dietrich (1901), atriz y cantante alemana, nacionalizada estadounidense. Considerada una de las mejores estrellas femeninas del cine que protagonizó películas emblemáticas de la historia del cine en los años 30 del siglo XX. Muere Gustave Eiffel (1923), ingeniero y constructor francés, creador de la Torre Eiffel (símbolo de París) (1889) y de la estructura de hierro del interior de la "Estatua de la Libertad", regalo del pueblo francés al norteamericano. En 1942 muere William George Morgan, quien fue el creador del Voleibol, profesor de Biología (estadounidense). Fue jugador de fútbol americano. En 1895 organizó las primeras demostraciones de voleibol. Se realiza el primer partido oficial de beisbol entre Cervecería Caracas y el Magallanes BBC (1942), en el que el Caracas resulta ganador. El 27 de diciembre nace 1943: nace Joan Manuel Serrat, cantautor catalán. Fue una referencia de la canción comprometida, popular y culta, de los años 70 y a lo largo de siglo XX, al musicalizar poemas de destacados autores y contenidos propios. Hoy sigue siendo una figura referencial. Marcó con su canto la época en que España empezaba a salir del franquismo para reimplantar la democracia (aunque con monarquía). Fue icónica su canción con los versos del poeta Machado, Cantares: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Un día como este pero en 1945, se funda la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. Se crea el Fondo Monetario Internacional FMI (1945). Es una organización financiera internacional, multilateral (aunque con peso evidente de las grandes economías capitalistas de EE.UU y Europa) con sede en Washington D.C., Estados Unidos. Nació en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods. El FMI tiene un papel preponderante en el otorgamiento de créditos a los Estados a cambio de que estos apliquen sus recomendaciones (o exigencias); planes de ajuste económico, tanbién conocidos en América Latina como "paquetazos", con una orientación claramente neoliberal. El FMI se encarga de vigilar lo que las grandes economías capitalistas de Occidente entienden como "estabilidad del sistema monetario y financiero". Interviene muy especialmente frente a situaciones de impago de deudas de los países, bajo condiciones de "rescate" que les sujetan a sus dictados. Los restos mortales de Cristóbal Rojas son incorporados al Panteón Nacional (1958). Insigne pintor venezolano. En 1960, nace en La Guaira el boxeador venezolano Israel Contreras, campeón mundial de peso gallo. Regresa a la Tierra la nave Apolo VIII (1968), habiendo despegado el 21 de diciembre, con los tripulantes Botman Lowell y Andrés, y después de orbitar 10 veces la Luna, como ensayo para poner el primer hombre sobre su superficie. Se baten todos los récords existentes para vuelos espaciales tripulados hasta ese momento. Con la invasión soviética (ex URSS) a Afganistán, se produce la Operación "Tormenta-333" con tropas especiales soviéticas que el 27 de diciembre de 1979 atacan el palacio presidencial y ejecutan al dictador afgano Hafizullah Amín. Se inicia así una ocupación que durará hasta 1988, con saldo de más de 15.000 bajas soviéticas, unos 18.000 afganos y alrededor de 80.000 muyahidines (combatientes que hacen la "guerra santa" en nombre del Islam). En 1995 tras casi 30 años de ocupación, el Ejército israelí abandona Ramala (norte de Jerusalén), localidad de Cisjordania, que pasa a la autonomía palestina. En 2002, el paro-sabotaje petrolero opositor para derrocar al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela arreciaba hasta el punto de agotar el suministro de gasolina y obligar la importación del combustible por el país petrolero. Sin embargo, al entrar el año 2003 el paro-sabotaje cesaría derrotado. En 2004 se detecta la explosión más fuerte de la historia en un Magnetar, tipo de estrella de neutrones alimentada con un campo magnético extremadamente fuerte, a 50 000 años luz de La Tierra. En de 2004, se aprueba la Ley de Alimentación para los Trabajadores (Gaceta Oficial Nº 38.094). Hoy esa ley se encuentra inutilizada, como muchos otros beneficios de los trabajadores, ante un salario incapaz de cubrir un ínfimo porcentaje del costo de la canasta básica y de la canasta alimentaria. En 2007, Benazir Bhutto, quien fue primera ministra de Pakistán entre los años 1988 y 1990, es asesinada en un atentado suicida. En 2008, el jefe del Gobierno de Hamás en Gaza, Ismail Haniye, acusa a Israel de haber cometido su "más horrible y fea masacre del pueblo palestino" al matar al menos 225 personas durante una jornada, en un bombardeo masivo de la franja. "El pueblo palestino nunca había asistido a una masacre tan horrible y fea como ésta", dijo Haniye. Éste crimen se multiplicaría 200 veces con los bombardeos genocidas de 2023 y 2024. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n126169.html El ejército israelí había iniciado ese día la operación Plomo Fundido, con bombardeos sobre la Franja de Gaza, que provocaron la muerte de centenares de civiles palestinos, incluyendo y a niños civiles. En 2015, el astronauta británico Tim Peake, a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS ), envió en su cuenta de Twitter una disculpa a una mujer a la que llamó por error desde el espacio: "Hola, ¿es ése el planeta Tierra?", tras haber marcado el número de teléfono equivocado. Peake, había viajado a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la nave rusa Soyuz TMA-19M. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n283322.html En 2021, los talibanes de Afganistán anuncian que las mujeres que quieran viajar largas distancias deben estar acompañadas por un hombre de su familia cercana, en una señal más del endurecimiento misógeno del régimen, pese a sus promesas iniciales. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370293.html