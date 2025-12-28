Petro renueva mando militar para definir rumbo de seguridad para 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro

28 de diciembre de 2025.- El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares para enfrentar los desafíos de 2026. A través de la red social X, el mandatario detalló la nueva conformación del alto mando.



En el Comando General de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto asumirá como comandante general en reemplazo del almirante Francisco Cubides. Igualmente, el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño será el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto.



Para el Ejército Nacional, el presidente Petro designó al mayor general Royer Gómez Herrera como comandante y al mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante. Con esta decisión, dejan sus cargos los generales Luis Emilio Cardozo y Erick Rodríguez.



En la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continúa como comandante, acompañado por el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi en la jefatura del Estado Mayor Naval. Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana será liderada por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda y el mayor general Alfonso Lozano Ariza, tras la salida del general Luis Carlos Córdoba.



Petro explicó que estos relevos buscan priorizar la seguridad y la democracia durante el ciclo electoral de 2026. Además, agradeció la labor de los oficiales salientes y destacó su papel en operativos estratégicos.



Entre los logros mencionados, subrayó la recuperación de El Plateado, en el Cauca, donde se expulsó a grupos criminales sin afectar a los ocho mil campesinos de la zona. Según el mandatario, este avance permite transformar el territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades del narcotráfico.