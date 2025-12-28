Efemérides, 28 de diciembre: Seguimos cayendo por "inocentes"

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 28 de diciembre: Día Internacional de los Días Mundiales. Rinde homenaje a las personas que hay detrás de los días internacionales y mundiales: organismos que los declaran, entidades, asociaciones, marcas que los proponen, periodistas y redactores que los dan a conocer, protagonistas destacados y público en general. Los días mundiales e internacionales, tienen como fin concienciar y sensibilizar a la población o movilizar acciones sobre temas y problemas muy diversos de mayor o menor importancia. Cada vez hay más días a celebrar, y de ahí el reconocimiento a la labor de quienes los organizan. A todas todas estas personas: ¡Feliz Día Internacional de los Días Mundiales! Lástima que las celebraciones a menudo no sean más que eso "celebraciones", "recordatorios", "honores"... Día de los Santos Inocentes. Su origen es la conmemoración cristiana de la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Se celebra el Día de los Santos Inocentes, con el que los cristianos conmemoran la matanza de varones menores de dos años nacidos en Belén, lugar de Palestina donde nació Jesús (en Judea), ordenada por el mencionado rey, que según los relatos tenía el propósito de eliminar al niño que sería el Mesías según los anuncios proféticos. En fechas posteriores se instaló la costrumbre de gastar bromas (algunas bastante pesadas) con noticias falsas, que luego eran develadas tras la sorpresa de la gente que se las creía, como los "inocentes" niños. Claro que no sólo es cosa de un día, porque todo el tiempo rondan esas noticias engañosas y seguimos "cayendo por inocentes". Hoy unos siguen "cayendo por inocentes" se creen las abundantes mentiras de las y los manipuladores y culpables, y otros caen por los bombardeos criminales que no respetan a los inocentes, ni siquiera la inocencia de los niños y niñas; como las bombas de Israel en Gaza. Netanyahu es, desde el inicio del genocidio en Gaza, el nuevo Herodes, multiplicando exponencialmente el exterminio de niños de Palestina ocurrido tras el nacimiento de Jesús dando que marca la cuenta del siglo I de nuestra Era. Pero hay gobiernos de las llamadas naciones regidas por creyentes, cristianos y no cristianos que apoyan a los Herodes de hoy. Día del Baile de Zaragozas (Venezuela). Los zaragozas son hombres vestidos con trajes y máscaras multicolores que salen a danzar todos los 28 de diciembre en Sanare, ciudad de Los Andes venezolanos situada a 65 kilómetros de Barquisimeto, Estado Lara. Nace Vicente Espinel ( 1550), sacerdote, escritor y músico español del siglo de Oro, autor de una novela picaresca, la Vida del escudero Marcos de Obregón. A partir de sus Diversas Rimas de 1591, transformó la estructura de la décima, estrofa conocida también como espinela en su homenaje. En la música se hizo famoso por dar a la guitarra su quinta cuerda, añadiendo una cuerda más grave a las cuatro ya existentes en aquel momento. En Mount Vernon, Ohio, Estados Unidos, el dentista William Semple patenta el chicle (1869). Buscaba que la goma con sabor ayudara a que la persona mantuviera sus dientes limpios o la boca fresca. Paradójicamente, la creación del dentista norteamericano se convirtió en la golosina menos recomendada, por considerarse nocivo el hábito de masticar chicle contentivo de azúcar, lo que favorece la formación de caries. Pero el invento satisfizo algunas otras necesidades, más bien psicológicas, como la del manejo de la ansiedad y entretiene a algunos fumadores para que se lleven menos el tabaco a la boca. Los hermanos Auguste y Louis Lumiére realizan la primera proyección de cine en el Grand Café de París, Francia, de sus propias películas, logrando dar una solución al problema de la grabación y reproducción de imágenes en movimiento. La proyección fue con público y pago de entrada (1895). Wilhem Conrad Roentgen, físico alemán presenta ante la Academia Físico Médica de Wurtzburgo, Alemania su trabajo preliminar sobre la naturaleza de los Rayos X, que resultará determinante para el comienzo de las exploraciones radiológicas, posibilitando el diagnóstico de muchas patologías (1895). Por este importante descubrimiento será galardonado en 1901 con el primer premio Nobel de Física. Un terrible terremoto azota Sicilia y Calabria haciendo desaparecer ciudades enteras: Messina y Reggio se convierten en ruinas. Mueren más de 130.000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar (1908). Nace Inocente Carreño (1919), notable músico venezolano del siglo XX, que estuvo activo hasta su muerte en 2016. Considerado el compositor más prolijo de Venezuela, además destacó como educador. Fue pionero en la inclusión de elementos venezolanos en la música académica. Y formó parte de la ola llamada "escuela nacionalista", representada en Antonio Estévez, Antonio Lauro, entre otros. Video sobre Inocente Carreño y sus obras. Nace Stan Lee (1922), escritor y editor de cómics de superhéroes, además de productor y ocasional actor de cine (estadounidense). Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, X-Men, Los 4 Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Hombre Hormiga y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes. En el hotel Angleterre de Leningrado, Rusia, se suicida a los 30 años, Sergei Esenin (1926), poeta ruso, representante de la poesía campesina. Fue marido de la bailarina Isadora Duncan, con la que viajó por Europa y Estados Unidos. Deja un poema de despedida a su amigo Volf Ehrlich. Fue un destacado poeta y uno de los fundadores de la corriente de imaginismo ruso. Tras constantes depresiones producidas por su relación de amor- odio con el proceso revolucionario, se suicidó no sin antes escribir su último poema utilizando su sangre como tinta. Su suicidio inspiró el conocido A Serguéi Esenin, de Vladimir Mayakovsky. Nace Renato Capriles (1931), músico venezolano. Fundador y Director de la Orquesta Los Melódicos. Escuchar piezas de Renato Capriles. Muere en París, Francia, el compositor impresionista francés Mauricio Ravel (1937), autor del famoso "Bolero" que lleva su nombre. Sus obras fueron poco numerosas pero exitosas, como la ópera "La hora española". Nace el presentador de televisión y filántropo chileno Don Francisco (1940). Famoso gracias a su programa Sábado Gigante, producido entre 1962 y 2015, y que llegó a emitirse en 43 países. Impulsó campañas solidarias. Fue el creador de la Teletón, una campaña de beneficencia destinada a niños con discapacidad motora. Nace Richard Clayderman (1953), pianista francés especializado en música ligera y uno de los más exitosos a nivel mundial. Con más de 70 millones de discos vendidos, fue premiado con 267 discos de oro y 70 discos de platino, habiendo realizado más de 600 conciertos alrededor del mundo. Una de sus interpretaciones más conocidas es la "Balada para Adelina" ("Ballade pour Adeline"). Escuche 15 éxitos de Clayderman al piano. Nace Raphael Jiménez (1967), director de orquesta y violinista venezolano, con estudios y títulos musicales nacionales e internacionales. Tuvo a su cargo la dirección musical en producciones de las óperas: La Traviata, Bastián y Bastiana, Las bodas de Fígaro, El Barbero de Sevilla y La Cambiale de Matrimonio. Jiménez ha dirigido un amplio repertorio balletístico, incluyendo las piezas coreográficas más representativas de este género como son: El lago de los cisnes, La Cenicienta, Coppélia, El Cascanueces, Giselle, Romeo y Julieta, Don Quijote y Carmen, entre otras. En 1968 se crea la institución de voluntariado sin fines de lucro: Grupo de Rescate Venezuela (GRV), una asociación civil, sin fines de lucro, de carácter voluntario, que se especializa en actividades de búsqueda y rescate (SAR) en áreas de difícil acceso, atención y manejo de desastres; así como el fomento en la cultura de prevención. La asociación es privada, técnica, profesional, con sede y equipos propios, con la convicción y sentido de salvar vidas. http://rescatevenezuela.org/ Nace Linus Torvalds (1969), un ingeniero de software finlandés-estadounidense, creador de Linux (software libre). Muere Vicente Gerbasi (1992), escritor, poeta, político y diplomático venezolano, uno de los más representativos exponentes de la lírica vanguardista. En 1997, la Corte Suprema Administrativa de Egipto prohíbe la ablación de clítoris en los hospitales del país por considerar que en el Corán no existe ningún versículo que la indique como necesaria. En 2002 miles de personas se manifiestan por la catástrofe causada por el carguero marítimo Prestige, bajo el lema "Nunca más" en la ciudad gallega de A Coruña (Estado Español). El petrolero Prestige se hundió ocasionando el derrame de 63.000 toneladas de fuel y contaminó a 1.137 playas. Sus efectos en las costas, flora y fauna submarina fueron enormes y prolongados, por lo que encendió alarmas conservacionistas y sobre la seguridad del tráfico mercantil de combustibles y petróleo en las zonas costeras. En 2005: Israel impone una zona de exclusión en el norte de la franja de Gaza con el pretexto de impedir que se lancen cohetes contra poblaciones israelíes cercanas, mientras continúa las acciones de ocupación y violaciones de derechos humanos contra la población palestina. En 2005: El exdictador Pinochet fue fichado, por primera vez, con fotos e impresión de sus huellas dactilares, dentro del proceso judicial por secuestro y desaparición de opositores en el caso de la "Operación Colombo". Su avanzada edad no consiguió borrar los crímenes cometidos, el cambio de los tiempos y la historia le harían su ajuste de cuentas. El genocida permanecia desde hacía ya algún tiempo bajo arresto domiciliario en su mansión en una zona exclusiva de la capital chilena. En 2006, el presidente Hugo Chávez anuncia que no renovará la concesión a la planta televisiva Radio Caracas Televisión, que se había involucrado en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En 2014: Un vuelo de Indonesia AirAsia cae al Mar de Java con 162 personas a bordo. En 2020 muere el popular compositor Armando Manzanero, actor, músico y productor discografico mexicano, considerado como uno de los compositores más exitosos de la historia. Compuso más de 400 canciones, muchas de las cuales alcanzaron gran fama internacional, como "Somos novios", "Esta tarde vi llover", "Contigo aprendí" y "Adoro". Sus temas fueron y son cantados por muchos y muchas cantantes de fama internacional.(n. 1935). Escuchar éxitos de Manzanero. En 2021, organismos de DDHH del Encuentro "Memoria, Verdad y Justicia" de Argentina expresan solidaridad con víctimas de criminalización de la lucha laboral en Venezuela y dan apoyo al trabajador Jean Mendoza, sujeto a persecución patronal y judicial. Más de una decena de organismos de Derechos Humanos emitieron el pronunciamiento de apoyo al trabajador de la transnacional Masisa en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n370318.html En 2023, la principal funcionaria electoral de Maine en los EE.UU., dictamina que Donald Trump no era constitucionalmente elegible para las primarias de ese estado, por haber intentado anular las elecciones de 2020 con el asalto de sus seguidores al Congreso. Trump, apeló y logró desactivar la decisión de prohibir su candidatura. Ver: EEUU: Shenna Bellows dictaminó que Donald Trump no es constitucionalmente elegible para las primarias de Maine