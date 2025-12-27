Iahula recibe nuevos equipos médicos para fortalecer atención a pacientes en Merida

La dotación está destinada a mejorar la capacidad de respuesta en casos renales y emergencias en la región, gracias a la gestión conjunta del Gobierno nacional y regional

28 de diciembre de 2025/-El Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula) recibió este 26 de diciembre una importante dotación de equipos médicos, enviada por el presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El objetivo es fortalecer la atención de pacientes renales y emergencias, ampliando la capacidad de respuesta del principal centro asistencial de la región occidental del país, informó Prensa Gobernación de Mérida.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Arnaldo Sánchez, quien informó que la entrega incluye dos máquinas de diálisis, tres oxímetros, un electrocardiógrafo, glucómetros y medicamentos para la Unidad de Diálisis. Asimismo, se incorporó un equipo de ultrasonido portátil, dos electrocardiógrafos y tensiómetros destinados a la emergencia de adultos y obstétrica, lo que contribuirá a mejorar la calidad de atención.

El mandatario regional también anunció la incorporación de una ambulancia nueva y equipada al sistema público de salud del estado, gracias al apoyo del presidente. "Estamos entregando también una ambulancia totalmente nueva, enviada por el presidente Nicolás Maduro junto a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, para reforzar el sistema de transporte sanitario y garantizar el traslado oportuno de pacientes en situaciones de emergencia", señaló Sánchez.

Más de 90 pacientes beneficiados en Nefrología

La jefa de la Unidad de Diálisis del hospital, doctora Verónica Rondón, destacó que actualmente se atienden a más de 70 pacientes con enfermedad renal crónica e insuficiencia renal aguda, además de 16 en un programa de diálisis peritoneal.

Rondón subrayó, además, el impacto de las nuevas máquinas en la atención de la creciente demanda. "Con estos equipos podremos atender a más de 20 pacientes cada dos días en sus sesiones de hemodiálisis crónica, lo que representa un alivio para la unidad y una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes", explicó.

Fortalecimiento en distintos servicios

Por su parte, la directora general del Iahula, doctora Chiquinquirá Perozo, agradeció el apoyo recibido durante el año en diversas áreas médicas y resaltó que la dotación no se limita a la Unidad de Diálisis. "Hemos fortalecido el área de Cardiología con la entrega de equipos holter y marcapasos, beneficiando a más de 70 pacientes. También hemos recibido insumos médicos, medicamentos y recursos para la Central de Esterilización, lo que garantiza una atención integral y segura para nuestro pueblo venezolano", afirmó.

La doctora Moraima Salazar, Autoridad Única de Salud del estado Mérida, destacó que la entrega forma parte del esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional y regional. "Estamos fortaleciendo todos los niveles de atención en Mérida, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y la ministra Magaly Gutiérrez", expresó.

Impacto en el sistema público de salud

Con estas incorporaciones, el Iahula reafirma su papel como centro de referencia en salud pública, no solo para los habitantes de Mérida, sino también para pacientes provenientes de estados vecinos como Barinas, Trujillo, Zulia y Táchira, e incluso de Colombia, quienes acuden en busca de atención especializada.

La entrega de equipos y la nueva ambulancia representan un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de salud regional, ampliando la capacidad de respuesta del hospital y consolidando su compromiso con brindar una atención de calidad para el pueblo de Venezuela.