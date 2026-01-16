(VIDEO) EEUU intercepta buque petrolero ‘Verónica’ en el Caribe, acusado de violar el bloqueo al crudo venezolano

16-01-26.-Estados Unidos interceptó el petrolero Verónica en aguas del Caribe este jueves 15 de enero y advirtió que los únicos barcos con crudo que podrán salir de Venezuela son los que tengan autorización.«El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal. El @DeptofWar en coordinación con socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental», afirmó el Departamento de Guerra de EEUU.La incautación del buque Verónica se realizó antes del amanecer, en el marco de la operación Lanza del Sur, según informó el Comando Sur en su cuenta en X, al tiempo que señaló que «se mantiene firme en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental».«Infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes», informó.Estados Unidos resaltó que el buque Verónica «es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena» ordenada por el presidente Donald Trump a los barcos sancionados en el Caribe.El Comando Sur aseveró que las operaciones cuentan con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EEUU, incluyendo las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale.