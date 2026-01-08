EEUU dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente”

08-01-26.-Estados Unidos volvió a tensar la relación con Venezuela al anunciar que mantendrá el control de la producción de petróleo por tiempo “indefinido”. Por su parte, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que negocia con Estados Unidos la “venta de volúmenes” de crudo.“Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, informó Pdvsa en un comunicado difundido este miércoles.La empresa aclaró que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y que se trata de una transacción “estrictamente comercial”, basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo.Mientras tanto, en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez evita confirmar si existe un acuerdo, pero deja ver señales claras de acercamiento y diálogo con Washington.“La máxima capacidad de presión”Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que la administración de Donald Trump mantiene “la máxima capacidad de presión” sobre las autoridades interinas de Venezuela y sostuvo que sus decisiones estarán “dictadas por los Estados Unidos de América”.Según explicó, Washington busca tomar el control de las ventas de crudo para evitar desvíos al mercado negro y administrar directamente los ingresos.“Todos los fondos provenientes de la venta de petróleo venezolano serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente”, afirmó Leavitt, y precisó que su distribución quedará “a discreción del gobierno estadounidense”.El anuncio llegó acompañado de otra señal política fuerte; este viernes, Trump recibirá a los principales ejecutivos de las petroleras estadounidenses para discutir lo que definió como “la inmensa oportunidad” que abre Venezuela.Un día antes, el martes por la noche, afirmó que “las autoridades provisionales venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos”, un volumen equivalente a varios meses de producción del país.Control “indefinido” y negociosEn la misma línea, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que Estados Unidos supervisará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente”.“En el futuro venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo, y justificó esa decisión como una herramienta para “impulsar los cambios que deben suceder en Venezuela”.Wright reconoció que reactivar plenamente la industria petrolera venezolana requerirá “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo considerable”, aunque destacó el potencial de un país que, pese a contar con las mayores reservas de crudo del mundo, hoy produce alrededor de un millón de barriles diarios. Tras sus declaraciones, los precios internacionales del petróleo registraron una leve baja.Advertencias desde el SenadoLa estrategia de Trump también generó ruido puertas adentro en Estados Unidos. La senadora demócrata Elizabeth Warren advirtió, en un posteo reciente, que la situación es “peor de lo que se pensaba”.“Los ejecutivos de las compañías petroleras parecen saber más sobre el plan secreto de Trump para ‘gobernar’ Venezuela que el pueblo estadounidense”, escribió, y reclamó audiencias públicas urgentes en el Senado.