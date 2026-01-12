Venezuela ratifica hermandad y solidaridad histórica con Cuba

12-01-26.-Venezuela ratifica postura histórica en su relación con Cuba, lazos cimentados “en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”, y que pretenden ser perturbados por el imperialismo estadounidense.“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”, cita un comunicado emitido por la cancillería venezolana.El país bolivariano refirmó que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos.Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturalezaEl comunicado de Caracas surge tras las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien instó previamente a La Habana a sentarse a negociar "antes de que sea demasiado tarde", y advirtió que cortará dinero y petróleo a la ya bloqueada isla caribeña, en una clara intención de quebrantar los lazos de hermandad entre ambas naciones.