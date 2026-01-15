Diosdado Cabello: Narrativa contra Venezuela se derrumbó ante los ataques del 3 enero y expuso la verdadera intención de EEUU

Diosdado Cabello declaró que los ataques y secuestros recientes contra Venezuela han derrumbado las «narrativas mentirosas» construidas durante años por la oposición extremista y actores internacionales. En su programa Con El Mazo Dando, Cabello afirmó que el mundo ahora conoce las verdaderas intenciones detrás de la campaña contra el país.

"La narrativa contra Venezuela quedó al descubierto y lo que había detrás de todo eso el mundo lo sabe", destacó Cabello. Sostuvo que los ataques militares del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores expusieron las mentiras históricas, como las supuestas razones humanitarias para una intervención.

Durante el programa se mostró un video que incluía declaraciones de «dirigentes apátridas» pidiendo intervenciones, y un especialista internacional que corroboró el impacto de las sanciones económicas y el sabotaje petrolero en la crisis venezolana, algo que, según Cabello, la derecha nunca reconoció. También se recordaron advertencias del comandante Hugo Chávez sobre el petróleo venezolano y la dependencia energética de EEUU.

Cabello hizo un llamado a «levantar la cara» y seguir exigiendo la libertad de Maduro y Flores, mientras se continúa gobernando y trabajando. "Cada quien concentrado también en su tarea, porque tenemos que seguir gobernando para un pueblo", concluyó, citando el refrán: "A Dios rogando y con el mazo dando".