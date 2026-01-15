Reactivan cuenta del presidente Nicolás Maduro en X tras 11 días de censura y secuestro

Tras 11 días de inactividad por el secuestro del mandatario, la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro en X fue reactivada este martes, impulsando la campaña global "Los Queremos De Vuelta".

Este martes, la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro en la plataforma X (anteriormente Twitter) fue restablecida, tras cumplirse 11 días desde su secuestro. El retorno al ecosistema digital marca el inicio de la campaña comunicacional #LosQueremosDeVuelta, una iniciativa que demanda la liberación inmediata del jefe de Estado y de la primera combatiente, Cilia Flores.

El restablecimiento del perfil gubernamental ocurre en un escenario de extrema complejidad geopolítica. La inactividad de la cuenta fue consecuencia directa de la agresión militar estadounidense que derivó en la captura ilegal de la pareja presidencial, además de causar centenares de víctimas y severos daños a la infraestructura estratégica de la capital venezolana. Con esta reactivación, el Ejecutivo busca internacionalizar la denuncia y consolidar un frente de apoyo global.

Analistas interpretan la operatividad de la cuenta como una maniobra coordinada por el Gobierno Bolivariano para sostener la incidencia mediática y diplomática en el plano internacional. La etiqueta #LosQueremosDeVuelta ha logrado un rápido posicionamiento en las tendencias digitales, sirviendo como complemento a las masivas movilizaciones populares y a los diversos pronunciamientos de organismos extranjeros que exigen el respeto a la integridad de los líderes retenidos.