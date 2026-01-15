Gaceta Oficial 42.268 martes 02 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43268, martes 2 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43268, Tuesday, December 2, 2025.

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo en rechazo a las expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional y su inacción cómplice ante el genocidio de Israel contra el pueblo Palestino.

Acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana CITGO por el gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para el año 2026, como en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Sahuzky Rafael Agudelo Hernández, como Director General (E) de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, adscrito al Despacho de la Ministra del Poder Popular para la Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INCRET

Providencia que designa a Carlos Eduardo Gómez Cardozo, como Gerente Estadal de INCRET AMAZONAS, adscrito a Vicepresidencia.

Providencia que designa a Alberto Hernández Suárez, como Gerente Estadal de INCRET ANZOÁTEGUI, adscrito a Vicepresidencia.

Providencia que designa a Lisbett Aurora León Fagúndez, como Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto, adscrita a Presidencia, sede Central.

Providencia que designa a José Antonio Castillo Peña, como Gerente (E) Estadal de INCRET La GUAIRA, adscrito a Vicepresidencia.

Providencia que designa a Iriana del Carmen Dávila Pérez, como Vicepresidenta del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET).

Providencia que designa a Nelvis Encarnación Cerezo Castro, como Directora de Gestión de Personal del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, correspondiente al Ejercicio Económico - Financiero del año 2026, la cual estará constituida de la manera que en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

Resolución que designa a Federico Ernesto Ponce Hurtado, como Director General de Entes Productores de Bienes y Servicios, adscrito al Viceministerio de Empresas y Servicios de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que reforma el contenido de la Resolución 1079 de fecha 05 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta 38787 de fecha 10/10/2007, que creó la Condecoración ORDEN AL MÉRITO FÉLIX MERCÁDEZ VARGAS, en su única clase.

Resolución que designa a Sista Maigualida Nazareth Sierra Meléndez, como Directora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental (Encargada), adscrita a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.

Resolución que traslada a Dahize Cristina Ovalles Perdomo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Biorquis Marialis Fernández Utrera, en la Fiscalía 8 Nacional Plena.

Resolución que traslada a José Antonio León Berroteran, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 32 Nacional de Ejecución de la Sentencia.

Resolución que traslada a Orlando Jesús Díaz Jaime, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Centésima Quincuagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Delimar Mariam Mendoza Vega, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Trigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Marielba Josefina Colmenarez Cortez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con competencia en Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia, de Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, con sede en San Felipe.

Resolución que traslada a Maritza Josefina Ramírez de Bohórquez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia Plena.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Manuel Nazareth López Aguilera, a la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, con sede en Barinas y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Deisimar Katiusca Villegas Peña, a la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en Trujillo y competencia en materia de Defensa Integral del Ambiente, Delito Ambiental y Fauna Doméstica.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que interviene la Contraloría del municipio San Diego del estado Carabobo; y se designa a Luis Omar Lugo Santana, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio San Diego del estado Carabobo.