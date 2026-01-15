Desarticulan red de tráfico de municiones

Red de tráfico de municiones detenidos Credito: Prensa Ministerio Público

15 de enero de 2026.- En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de cuatro ciudadanos implicados en el tráfico ilícito de material bélico en el estado Miranda.



Los detenidos fueron identificados como José Azuaje, Roderick Hernández, May Chávez y Alcides Hidalgo. Según el reporte oficial, el grupo intentaba trasladar un cargamento de 10.500 cartuchos calibre 7,62 x 39 mm, munición de alto impacto utilizada habitualmente en armamento de guerra, los cuales se encontraban ocultos en cajas con el objetivo de ser comercializados ilegalmente.



El Ministerio Público del estado Miranda imputará a los sujetos por los delitos de tráfico de municiones y asociación para delinquir.



Este operativo forma parte de la política de “mano dura” que mantiene el Estado venezolano para neutralizar las capacidades logísticas de las bandas criminales.



Las autoridades han detectado que el tráfico de municiones es el principal motor que alimenta la violencia en las zonas periféricas, por lo que el decomiso de este arsenal representa un golpe significativo a las estructuras que pretenden desestabilizar la paz interna.



Con este procedimiento, los organismos de seguridad ratifican su compromiso de cortar las líneas de suministro de los grupos delictivos, y garantizan la justicia y la protección del pueblo venezolano frente a las amenazas de las mafias organizadas.