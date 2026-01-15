Delcy Rodríguez confirma que conversó con Trump y que la llamada se desarrolló "bajo respeto mutuo"

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela Credito: Web

15-01-26.-Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, confirmó este miércoles la realización de una llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump.



Ambos líderes utilizaron el contacto para discutir una «agenda de trabajo bilateral» y resolver los diversos «asuntos pendientes» que mantienen sus respectivos gobiernos. «El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump», anunció Rodríguez mediante Telegram.



La mandataria venezolana destacó que el intercambio con el jefe de la Casa Blanca se desarrolló en todo momento «en un marco de respeto mutuo».



Por su parte, Trump elogió a la funcionaria ante la prensa del Despacho Oval y la describió como una «persona fantástica» con quien ha logrado trabajar «muy bien». «Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien», afirmó el presidente republicano.



El mandatario estadounidense detalló que la charla permitió abordar «muchos temas» y subrayó que actualmente se está llevando «muy bien con Venezuela».



Fuentes diplomáticas indicaron a la agencia EFE que el diálogo fue «muy extenso y muy bueno», con un tono que calificaron de «excelente» entre ambos líderes.



Los equipos de ambos países trabajan actualmente en la rehabilitación de los canales diplomáticos formales, los cuales permanecían fracturados desde el año 2019.



Este acercamiento ocurre justo antes de que Trump reciba en Washington a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.



Rodríguez ejerce el mando tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, quienes enfrentan juicios por narcotráfico en la ciudad de Nueva York.



Trump insiste en que su administración mantiene una tutela sobre Venezuela y ya anunció acuerdos para la recepción de millones de barriles de petróleo venezolano.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 520 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2026/01/14/delcy-rodriguez-afirma-que-conversacion-con-trump-se-desarrollo-bajo-respeto-mutuo/)