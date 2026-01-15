Organizaciones de DDHH exigen publicar la lista oficial de presos políticos excarcelados

15-01-26.-Organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades la publicación de la lista oficial con la identidad de todos los presos políticos excarcelados desde el 8 de enero.

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, pide una actuación transparente por parte de quienes están en el poder para poder despejar todas las dudas sobre el proceso.

«Exigimos la emisión de un boletín oficial y detallado con la lista completa de las personas detenidas por motivos políticos que han sido excarceladas», señala en su cuenta en X.

El profesor universitario precisó que la «claridad» es fundamental para «la credibilidad y el respeto a los derechos humanos». En este sentido, asegura que la falta de información y concreción de las liberaciones anunciadas, revictimiza a los presos políticos y a todo su núcleo familiar.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también destaca la necesidad de «transparencia, responsabilidad y precisión» en el proceso de excarcelaciones anunciado.

JEP valora de manera positiva la propuesta de publicar listas oficiales de personas excarceladas, ya que esta medida puede convertirse en un paso fundamental para reducir la incertidumbre, fortalecer la transparencia del proceso y facilitar la contrastación independiente de los casos.

«Las excarcelaciones deben avanzar de manera plena, inmediata y verificable, garantizando que nadie quede atrás, y que los más vulnerables —adolescentes, personas dentro del espectro autista, mujeres, enfermos graves y adultos mayores— sean atendidos con prioridad y cuidado humanitario. De esta forma el proceso podrá convertirse en un paso hacia la restitución de derechos y la reparación de las vidas afectadas», señala Justicia, Encuentro y Perdón.

Este martes 13, durante la sesión de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez ofreció publicar los listados, luego de anunciar que van más de 400 personas liberadas y arremeter contra Foro Penal, organización que hasta este martes solo tenía confirmadas 56 liberaciones.

Foro Penal, a través de un comunicado, rechazó las acusaciones del parlamentario y lo exhortó a entregar el listado oficial de los presos políticos liberados.